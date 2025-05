La paradoja económica que anticipa Bruselas y que choca mucho con lo que sucede en el aeropuerto de Barajas: "Al mismo tiempo..."

Bruselas prevé que España sea la locomotora de la eurozona en 2025. Sobre ello habla Marc Vidal en su 'Salida de Emergencia'.

Las previsiones económicas para España en 2025, explica, "anuncian un crecimiento del 2,6%, muy superior al 0,9% de la eurozona. Bien. Pero a diferencia de otros países, nuestro crecimiento se basa en deuda, gasto público, un modelo expansivo en lo laboral pero de baja productividad".

Esto precisamente provoca que "seamos el país que más crece en Europa, al mismo tiempo que seamos el cuarto país donde hay más personas en riesgo de exclusión social. Un "milagro económico" que contrasta con lo que pasa en el aeropuerto de Barajas".

Barajas

Centenares de personas atrapados en una terminal sin destino anunciado. "Lo peor es que entre ellos hay "trabajadores con empleo", gente que no tienen donde vivir, pero que salen cada la mañana hacia su puesto de trabajo y regresan por la noche para dormir en el suelo", desgrana Vidal en su 'Salida de Emergencia'.

"barajas es la atmósfera de una sociedad rota"

La izquierda dice que eso se debe al mal reparto de la riqueza. Algo que no comparte Vidal. Sin embargo, afirma que esto es algo más profundo que requiere de un mayor análisis.

"No hace falta recorrer la T4, con darse una vuelta por los comedores sociales, esos por los que pasamos en ocasiones y no vemos a los invisibles, es suficiente. No son uno, ni dos, los ciudadanos que, aun trabajando, son dramáticamente pobres. Barajas es la metáfora de una sociedad rota, donde el crecimiento no llega a los de abajo porque no existe tal crecimiento", concluye el analista económico.