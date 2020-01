La huelga de controladores que puso en jaque un país: 'En pleno vuelo nos dijeron que no podíamos aterrizar"

Elena es una de las 15.190 personas que se vieron afectadas por la huelga de los controladores aéreos en diciembre de 2010 que obligó a cancelar 1.352 vuelos y a decretar el primer estado de alarma de la democracia. Diez años después arranca en Madrid un macrojuicio por una queja laboral que causó el caos aéreo y por el que 133 controladores se sientan en el banquillo.

Elena y su hijo habían preparado un viaje sorpresa a su marido. De Madrid a Fuerteventura. Sin embargo, en pleno vuelo el comandante les avisa de que no pueden aterrizar en la isla... pero tampoco regresar a Barajas. 'En el vuelo se crea una situación nerviosa. Nos dice el comandante que va a hablar con la base de Easyjet para ver si aterrizamos en Marruecos o en Portugal o qué hacemos. Después de estar un buen rato volando aterrizamos en Portugal y allí estuvimos dos días'.

Sin saberlo Elena y su familia despegaron de Barajas en uno de los últimos aviones que salieron del aeropuerto madrileño cuando la huelga de controladores aéreos del 3 y 4 de diciembre ya estaba en marcha. Más suerte tuvo Juan Carlos. Él y su mujer iban a viajar desde Barcelona a París pero no llegaron a salir de casa ante la que había montada. 'Al oír todo el jaleo y que no se sabía si iríamos o no iríamos ya no nos movimos de casa hasta estar seguros de que podíamos ir. Estuve haciendo varias llamadas telefónicas al aeropuerto y por la radio y tal y cuando vimos que el espacio aéreo estaba cerrado decidimos anular el viaje'.

A Juan Carlos al menos la huelga le pilló en casa pero él mismo nos contaba a COPE el periplo que tuvo que pasar un amigo suyo. 'Era directivo de una empresa internacional importante, vive en París pero estaba en Madrid ese momento y tenía que regresar a la capital francesa a una reunión. Tuvo que coger un taxi desde Madrid a Lisboa y allí coger un avión para estar en París'.