La guerra en Ucrania pone fin a la 'Teoría de los Arcos Dorados': McDonald's ya no es un símbolo de paz

Fundada por el Premio Pullitzer y columnista de The New York Times, Thomas Friedman, a través del libro 'The Lexus and the Olive tree', la teoría de los Arcos Dorados es una promesa de paz entre países basada en el interés económico de ambos. “Lo que dice es que allí donde hay McDonald's, donde hay países que tienen la red de distribución de la cadena de comida rápida no van a luchar entre sí”, explica a COPE Rafael Pampillón, profesor de IE Business School.

El economista señala que la teoría de Firedman señala que “no va a haber guerras entre dos países que tienen un nivel de desarrollo que les permite tener a McDonald's como vendedor”. Y es que, después de la Segunda Guerra Mundial y tras la caída del Muro de Berlín los países dieron por seguro que no iba a haber más guerras: “pero esto no es así, ha habido guerras donde ha habido países que tenían la red de McDonalds'”.