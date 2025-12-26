El gasto silencioso que crece en los hogares: las suscripciones superan los 280 euros anuales

El gasto en suscripciones a plataformas digitales se ha convertido en un coste fijo para muchos hogares en España. Según datos de Victoria Ballesteros, de la sección de Economía, las suscripciones a plataformas digitales le cuestan a cada familia española 286 euros de media cada año. De hecho, 2 de cada 3 hogares ya paga al menos una suscripción para servicios tan variados como almacenamiento en la nube, ver series y películas online, escuchar música o recibir comida a domicilio.

La trampa de la cancelación

Sin embargo, uno de los principales problemas a los que se enfrentan los consumidores es que no siempre es fácil darse de baja. Esta situación se pretende corregir con la nueva ley de atención a la clientela, que obligará a las empresas a que las suscripciones se puedan cancelar con la misma facilidad con la que se contratan.

Verónica Ferrer, profesora de una escuela de negocios, valora positivamente la medida. En su opinión, este tipo de regulaciones "son totalmente necesarias, teniendo en cuenta el punto de partida y lo difícil que es muchas veces darse de baja de una plataforma".

Impacto en la facturación

La nueva legislación, según Ferrer, tendrá un impacto directo "por supuesto" en la facturación de las plataformas digitales. Este ocio digital, que incluye desde el streaming de vídeo hasta la música o los videojuegos online, puede suponer un desembolso de entre 300 y 400 euros anuales por familia, una cifra considerable que evidencia la magnitud de este mercado.

Este fenómeno se explica, en parte, por lo que el consultor económico Fernando Trías de Bes denomina la 'fricción de entrada'. Según el experto, las suscripciones operan con una resistencia mínima para el consumidor, ya que psicológicamente es más fácil asumir un pequeño pago periódico que un gran desembolso inicial. Esta estrategia de precios diluye la percepción del gasto y facilita que los usuarios acumulen servicios sin un control estricto.