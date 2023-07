El FMI mejora su previsión para España y subraya la importancia de la estabilidad política

El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó este martes en un punto, hasta el 2,5 %, su previsión de crecimiento económico para España este año, y aunque no quiso especular sobre los efectos que pueda tener el resultado de las elecciones generales sobre la economía, recalcó la importancia de la estabilidad política.



"En general, la inestabilidad nunca es buena para la economía pero creo que tenemos que esperar y ver cómo acaba el proceso y hacia dónde quiere ir el pueblo español con los resultados de estas elecciones", dijo el director del Departamento de Investigación del FMI, Pierre Olivier Gourinchas, en una entrevista con EFE con motivo de la revisión de las previsiones económicas mundiales.



El conservador Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, fue el ganador de los comicios del domingo, con 136 escaños, pero no alcanzó la mayoría suficiente para gobernar, establecida en 176 diputados, ni tan siquiera sumando los 33 de la formación de ultraderecha Vox, una victoria amarga que abre el camino a los socialistas del presidente en funciones, Pedro Sánchez, para intentar negociar un nuevo gobierno de coalición.



En sus nuevas proyecciones económicas, el FMI, además de la citada mejora hasta el 2,5 % para 2023 en España, mantuvo en el 2% su previsión para 2024.



Gourinchas destacó en cualquier caso la "fuerte resiliencia" que ha mostrado la economía española, que junto con el repunte del turismo ha permitido esta mejora en las previsiones, y añadió que hay noticias "aún mejores" con la bajada de la inflación en España.



"El crecimiento es mayor y la inflación es menor, es una combinación mágica", dijo.



También valoró que haya habido una subida de los salarios "moderada" gracias a las negociaciones de los agentes sociales, lo que es "reconfortante" cuando se trata de controlar la inflación.



En cualquier caso, consideró prematuro especular sobre si este resultado puede tener un efecto sobre las previsiones económicas.



El turismo es la principal razón por la que el crecimiento de este año será mucho mayor que el que el FMI calculaba en abril para España, que seguirá siendo el país que más crezca de entre las grandes economías de la zona euro, según estas previsiones.



Durante la entrevista, y al ser preguntado sobre las políticas que España debería abordar, Gourinchas mencionó "algunas reformas más en el sistema de pensiones" que eviten que haya "pasivos sin financiación" y hagan que dicho sistema sea también para las generaciones futuras.



También consideró que dado que la crisis energética ha quedado atrás sería un "buen momento" para ir "reduciendo progresivamente" algunas de las medidas tomadas en ese campo para soportar el encarecimiento de los precios.



Y añadió en este sentido que aunque las perspectivas fiscales de España están "bien" situadas se pueden retirar algunas medidas para contar con "más espacio".



ALEMANIA NO CRECERÁ EN 2023



Para el conjunto del área de la moneda única europea, el FMI calcula un crecimiento de sólo el 0,9 % en 2023 y del 1,5 % el próximo año, estimaciones que mejoran en una décima, ambas, las de abril.



La economía más importante de la eurozona, Alemania, se contraerá este año un 0,3 %, según el Fondo, que empeora en dos décimas su previsión de abril, aunque para 2024 prevé un crecimiento del 1,3 %.



El FMI atribuye este empeoramiento de la economía alemana a los datos ya recogidos del primer trimestre, que muestran una contracción, y al empeoramiento sobre todo de la industria manufacturera, uno de los motores de este país.



Preguntado sobre el efecto que puede tener este dato sobre las demás economías europeas, Gourinchas recordó a EFE que la contracción en Alemania es "suave" y se espera que se recupere en el segundo semestre.



Al igual que a España, el turismo ayudará a Italia a mejorar sus datos de 2023, aunque en el caso de este país la mejora es de cuatro décimas, hasta un crecimiento del 1,1 %, y del 0,9 % en 2024.



Francia sólo crecerá ocho décimas este año y un 1,3 % el que viene.



Las previsiones del FMI para España este año son más optimistas que las del propio Gobierno o las del Banco de España aunque más pesimistas para 2024.



Así, el último cálculo del Gobierno era de un crecimiento del 2,1 % este año y del 2,4 % el que viene. El Banco de España apuntaba a una subida del PIB del 2,3 % en 2023 y del 2,2 % en 2024.



Estas previsiones se incluyen en la revisión de las perspectivas económicas mundiales del FMI, que sitúan ahora en el 3 % el crecimiento económico global, dos décimas por encima del cálculo de abril, mientras que mantiene también en el 3 % la de 2024.