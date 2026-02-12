Desde esta fecha tu paquete de Shein o Temu tendrá una nueva tasa más: "Está abrasando puestos de trabajo, además de la competitividad"

El Consejo Europeo ha dado luz verde a un nuevo arancel para los pequeños paquetes de menos de 150 euros que lleguen desde China. La medida, que afectará principalmente a gigantes del comercio electrónico como Shein, Temu o AliExpress, supondrá una tasa de 3 euros y entrará en vigor el 1 de julio de 2026. Este ha sido uno de los temas analizados en 'La Linterna' de COPE, donde Ángel Expósito ha consultado a la experta económica y directora de 'Mediodía COPE', Pilar García de la Granja.

García de la Granja ha señalado que era una medida esperada para frenar la entrada masiva de artículos que no se ajustan a la normativa europea. "La invasión de productos sin cumplir con los requerimientos de la Unión Europea de terceros países, fundamentalmente de China, está abrasando no solo la competitividad, sino puestos de trabajo", ha afirmado. La experta ha destacado el impacto de estas plataformas, sobre las que algunos expertos ya han advertido de las trampas que esconden aplicaciones como Temu y Shein, y ha concluido planteando una cuestión clave: "¿Esto a quién afecta más? ¿A los más vulnerables?".

Está abrasando puestos de trabajo, además de la competitividad"

Alamy Stock Photo Paquete de Temu, empresa china de venta online

Una medida contra la competencia desleal

La decisión de Bruselas responde a la necesidad de acabar con lo que se considera una competencia desleal por parte de las marcas chinas. Los bajos precios de sus productos han provocado un aumento exponencial de los envíos, una situación que la UE busca regular. Durante 2024, el 91 % de los pedidos con un valor inferior a 150 euros procedían de China, lo que se traduce en unos 4.170 millones de productos de los 4.600 millones registrados en total, una cifra muy superior a los 1.200 millones de años anteriores. Este es el cuidado que habrá que tener con las compras en Shein y Temu a partir de ahora.

¿Cómo funcionará el nuevo arancel?

La nueva tasa se aplicará a todos los vendedores extracomunitarios registrados en la ventanilla única de importación de la UE a efectos del IVA. Esto afectaría, según las últimas cifras, al 93 % de los pedidos de comercio electrónico que llegan a la Unión Europea. La cuestión sobre la fecha a partir de la que un pedido en Shein o Temu pagará aranceles ya tiene respuesta.

Alamy Stock Photo El menú de inicio de Shein

Aunque el recargo base es de 3 euros, el coste final para el consumidor podría ser mayor. La tasa se aplicará en función de la categoría del artículo. Por ejemplo, si un paquete contiene dos productos de subcategorías arancelarias diferentes, como una blusa de lana y otra de seda, el recargo total ascendería a 6 euros. Esto significa que el precio a pagar podría ser superior a la tasa inicial.

Un arancel temporal

Esta nueva tasa no es definitiva. Se ha concebido como una medida temporal que estará vigente hasta que entre en vigor la reforma arancelaria definitiva, prevista por Bruselas para el año 2028. Con este arancel, la UE busca hacer frente a la competencia de las plataformas asiáticas desde 2026, considerando que solo en 2024 entraron más de 60 millones de paquetes de este tipo en territorio comunitario.