COPE en las rebajas: En busca de la ganga antes de que se terminen las tallas

Estamos en tiempo de rebajas. Todo apunta a que este año tendremos buenos descuentos por el exceso de inventario, ya que el tiempo no ha acompañado para vaciar los almacenes de las tiendas.

Una de las primeras clientas en buscar algún chollo en este inicio de descuentos ha sido la redactora de Economía de COPE, Victoria Ballesteros.

¿qUÉ HA ENCONTRADO LA REDACTORA DE COPE EN LAS REBAJAS?

"Unos cuantos descuentos de hasta el 50%. Los estoy viendo en esta céntrica calle madrileña en la que me encuentro, en concreto en El Corte Inglés de la calle Preciados, pero no soy la única porque el trasiego de gente es constante desde que abrieron las tiendas. Unos solo miran por si acaso, pero otros quieren aprovechar estas primeras horas de las rebajas en busca de la ganga antes de que se terminen las tallas.

Y en esa batalla por encontrar el mejor descuento, Victoria ha compartido lucha con una joven que buscaba "un vestido de graduación a ver si lo encuentro".

"Estoy mirando ropa de verano" le contaba una señora. Otra compradora, "un jersey y ahora voy a mirarme unos pantalones, dependiendo lo que sea miro si está bien de precio o no y punto pelota".

No todo el mundo busca ropa a buen precio, "una cartera bonita; me limito a comprar cosas que me gustan dentro de un precio que si es una cartera buena puedo gastar".

Ropa, calzado, complementos y perfumes es lo más buscado. De media nos vamos a gastar 109 euros en estas rebajas, son cinco euros más que el año pasado según una encuesta de la Asociación Española de Consumidores.

Son pocos los que dicen que no van a picar. Uno de cada 10. Lo hemos comprobado porque casi nadie se va con las manos vacías. Nuestra redactora Victoria, también ha salido de la tienda con bolsas, ¿llenas?

rebajas de verano muy atractivas por el exceso de inventario

La patronal del textil y los complementos, Acotex, ha adelantado para este verano unas rebajas "muy buenas" en cuanto a las ofertas, por un "exceso de inventario" en detrimento de los márgenes.

Esta previsión se fundamenta, según esta patronal, en una primera mitad de año plano en relación con el consumo y la facturación; una primavera lluviosa durante, al menos, dos meses, y un final de año lleno de incertidumbres.

Otros de los factores que apuntalan las estimaciones sobre las rebajas son la menor presión y contención del IPC y la rebaja de los tipos de interés, con efecto sobre las hipotecas, que devienen en una mayor posibilidad de gasto durante el verano.

Sobre las estimaciones de La Distribución, el comercio al por menor crecerá un 1,9 % en 2025, frente al 1,8 % de 2024; con un repunte del 3,3 % en equipo de hogar (ligado a la construcción de viviendas) y del 1,6 % en alimentación.

Esta patronal prevé un 5 % más de ventas, que según sus estimaciones será de cerca del 4 % para agosto.