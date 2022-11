¿Cómo se pronuncia Kakebo?

Kakebo o ??? [pronunciado kah-keh-boh] y, por si no saben japones, significa "libro de cuentas del hogar". Puede que para usted, para ti (si me permite la confianza), que está, que estás leyendo estas líneas, como para mí, lo de kakebo o el Método Kakebo que es de lo que va este artículo nos pille descolocados, sin saber de qué va, y para ello me afano, para explicárselo.