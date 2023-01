Zaragoza, lista para puesta de largo de la X edición de los Premios Feroz

Zaragoza ya tiene todo preparado para dar luz verde a la décima edición de los Premios Feroz, una gala de series y películas que tendrá lugar este sábado en el Auditorio de Zaragoza y en la que se entregará el reconocimiento de Honor a Pedro Almodóvar.

Estos galardones, que están organizados por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) y el Ayuntamiento de Zaragoza, contarán con la presencia de diversas figuras señaladas en la industria del cine como Itziar Ituño, Macarena García, Juan Diego Botto, Eduardo Casanova, Anna Castillo o Milena Smit.

A estos actores y actrices, se han sumado otros como Luis Zahera, Alauda Ruiz de Azúa, Claudia Salas, Miguel Herrán, Carmen Machi, Pilar Palomero, Carlota Pereda, Ángela Cervantes, Nathalie Poza, Rodrigo Sorogoyen, Emma Suárez, Belén Cuesta, Manu Ríos, Elena Rivera y Álex Monner, entre otros.

As Bestas de Rodrigo Sorogoyen con 10 nominaciones, Cinco lobitos de Alauda Ruiz de Azúa con 7 y Cerdita de Carlota Pereda con 6 son las tres películas que reúnen más candidaturas. Mientras, en series, destacan La Ruta con 6 nominaciones y Apagón, Intimidad, No me gusta conducir y Rapa con 4.

El público zaragozano, que durante semanas ha abarrotado las actividades especiales previas a la gala y que hoy podrá asistir a una clase magistral con el cineasta manchego en la Sala Mozart, podrá saludar a las estrellas y ver la ceremonia en la plaza Miguel Merino, un espacio colindante a la Sala Multiusos del Auditorio.

A esta cita también acudirán diferentes representaciones institucionales como la vicepresidenta segunda del Gobierno Yolanda Díaz, el ministro de Cultura y Deporte Miquel Iceta, el alcalde de Zaragoza Jorge Azcón y la vicealcaldesa de la ciudad Sara Fernández, así como la presidenta de la AICE María Guerra.

La edición de este año, que arrancará a las 19:30 horas con los periodistas David Martos y Mariona Borrull y que tiene un total de 21 categorías, será la cuarta que podrá verse en directo a través del canal de YouTube de los Premios Feroz. No obstante, la gala comenzará a partir de las 22:00 horas y sus presentadores son todavía una incógnita. EFE

