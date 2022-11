El Womad regresa cargado de raíces africanas, con Seun Kuti y Farka Touré

El festival Womad regresa un año más a Las Palmas de Gran Canaria bajo su habitual ritmo de raíces africanas de la mano de artistas como Seun Kuti, hijo de Fela Kuti, Vieux Farka Touré, conocido como el Hendrix del Sáhara, o Ibibio Sound Machine, que se combinará con la presencia de artistas locales y más tradicionales como Los Gofiones, que ya participaron en la primera edición en 1993.

El "cartel multicultural" del Womad, que se celebrará del 10 al 13 de noviembre en el parque Santa Catalina de Las Palmas, también incluye a Taxi Kebab, The Staples Jr. Singers, Los Hermanos Cubero, o Y?N Y?N.

A todos ellos se le suma la haitiana Moonlight Benjamin y su vudú rock; y Al-Qasar, un grupo nacido en el multicultural barrio parisino de Barbès.

La directora del festival y responsable de Womad en España, Dania Dévora, ha expresado que se disfrutará de "grandes proyectos consolidados, como el del propio Kuti, pero con la oportunidad de conocer otros proyectos con la esencia pura en su oferta de la filosofía del festival".

Seun Kuti (Marsella, 1983) nació a principios de 1983 y ya mostró interés por la música de su padre, Fela Kuti, pionero del "afrobeat", desde muy pequeño. Tras el fallecimiento de este en 1997, Seun asumió el mando como líder de Egypt 80, banda que ha dirigido desde entonces y con la que se presenta en el Womad, con su "impulso musical y su fervor improvisador".

Por su parte, Vieux Farka Touré (Niafunké, Malí, 1981) llega al Womad tras publicar el pasado 23 de septiembre Ali, un álbum de estudio en colaboración con el trío texano Khruangbin, compuesto por versiones de canciones de Ali Farka Touré, su padre.

El tercer cabeza de cartel, Ibibio Sound Machine, está liderado por la cantante Eno Williams, natural de Londres con raíces nigerianas, y que se define como "un choque de elementos africanos y electrónicos inspirados a partes iguales en la época dorada del funk y la música disco de África Occidental, el post-punk y el electro".

Por su parte, Al-Qasar "crea la banda sonora de la fusión continental" en su debut de larga duración, "Who Are We?", liderados por Thomas Attar Bellier, quien quiso poner en marcha un proyecto "que estuviera en sintonía con la vida cotidiana de la gente que vive en estas ciudades internacionales, algo diverso, radicalmente colorido, con una visión fresca y contemporánea de cómo son las sociedades de hoy", resaltan los organizadores del festival.

En esa "encrucijada de influencias" aparece Taxi Kebab, una "colisión entre sintetizadores, cajas de ritmos, guitarras moduladas y buzuq amplificado" en el que Leïla Jiqqir y Romain Henry son los responsables de este dúo franco-marroquí "que se acerca a veces a las influencias del krautrock, la psique o el techno, siempre bajo el acecho del espectro de las raíces norteafricanas".

En esta edición del Womad habrá hueco asimismo para el góspel, con las voces de The Staples Jr. Singers, una banda familiar de Misisipi (EEUU) que empezó cuando los componentes eran apenas unos adolescentes, en 1971, y que se forjaron una reputación actuando en concursos de talentos escolares y en patios delanteros cerca de su ciudad natal, a orillas del río Tombigbee.

El acento español lo pondrán los Hermanos Cubero, el nombre artístico con el que se conoce a los mu?sicos y hermanos originarios de La Alcarria, Quique y Roberto Cubero, que desarrollan un estilo basado en la música tradicional castellana con influencias de americana, con un estilo eminentemente acústico "muy enraizado en la música tradicional" pero a la vez ecléctico.

Y el ritmo canario lo representarán Los Gofiones, veteranos del Festival, en el que ya participaron en 1993, la primera edición, y donde volverán a "hacer gala" de su trabajo en investigación, rescate, creación y difusión de la música popular de Canarias.