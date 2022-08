La vuelta de Passenger a España, un guiño a sus temas de siempre

Esther Gómez

El cantante y compositor de Brighton (Reino Unido) Michael Rosenberg arrancaba este jueves en el escenario de Starlite en Marbella su breve gira por España con un concierto muy íntimo y personal donde hubo tiempo para los viejos temas pero también para los nuevos e incluso, para compartir confidencias copa en mano.

El auditorio estaba completo, había ganas de volver a ver a Rosenberg en España tras dos años de aplazamientos de su gira en suelo nacional a causa de la pandemia por coronavirus, y el del Reino Unido tenía ganas de cantar ante un público -mayoritaria, aunque no exclusivamente británico- al que el calor no amedrentó y que vibró con la intensidad de cada uno de sus temas.

Sin acordarse del reloj y acompañado de su inseparable guitarra, el de Brighton salió al escenario alrededor de las 22.30 horas de la noche e interpretó algunos de sus temas más populares como Let her go, sencillo incluido en su cuarto disco All The Little Lights con el que vendió más de un millón de copias.

Nominado en 2014 a los Premios Brit en la categoría de Canción Británica del Año con esta pieza que le dio la fama, Rosenberg logró el Premio Ivor Novello de la Academia Británica al trabajo más reproducido.

El cantante -conocido artísticamente como Passenger, el mismo nombre de la banda de folk-rock de la que fue cofundador, vocalista principal y compositor hasta que esta se disolvió en 2009 y sus miembros optaron por seguir su camino por separado- eligió Survivors, de Runaway (2018) para comenzar la noche y su sentida interpretación arrancó los primeros aplausos.

En el concierto realizó un completo repaso por su discografía con piezas de ayer como Table for one de su trabajo Wicked Man's Rest, que vio la luz por primera vez en 2007; Scare away the dark, Hearts on Fire y el tema que daba nombre al disco, Whispers, presentado en 2014; o Young as the Morning, Old as the Sea de su séptimo álbum, publicado en 2016.

El escenario de la Cantera de Nagüeles se vino arriba definitivamente cuando le puso voz a Things that stop you dreaming, del trabajo titulado All the Little Lights", que lanzó en 2012, y del que también cantó Lifes for the living y a Holes, con el que cerró el concierto.

A razón de cómo el público lo seguía y cantaba junto a él uno tras otro sus temas, parece que acertó al elegir el repertorio para su actuación esta calurosa noche de verano en Marbella.

En su actuación en La Cantera interpretó una docena de piezas, algunas incluidas en su undécimo álbum, el publicado en 2020, Patchwork; aunque se echaron en falta los de Sometimes Its Something, Sometimes Its Nothing At All (2019).

De madre inglesa y padre estadounidense, Michael Rosenberg aprendió a tocar la guitarra clásica a una edad muy temprana y en la adolescencia, con 14 o 15 años, ya componía sus propias canciones.

Con apenas 16 años dejó la escuela y salió a las calles de Reino Unido y Australia a probar suerte como músico callejero; hoy, a dos años del cambio de década, el artista de Brighton cuenta en su haber con una extensa discografía y sigue cosechando éxitos

El concierto de este jueves en el auditorio del festival Starlite era la primera de las tres citas que el británico ha anunciado para esta temporada en España y que incluye sendas actuaciones en la Sala Razzmatazz de Barcelona y en la Sala Riviera de Madrid, el 30 y el 31 de agosto respectivamente. EFE

