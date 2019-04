La viuda de Ferlosio dice que su amor empezó por el rechazo a "El Jarama"

La viuda de Rafael Sánchez Ferlosio, Demetria Chamarro, con quien vivió décadas de amor y complicidad, ha comentado este martes, muy afectada, en el tanatorio antes de dirigirse al cementerio de la Almudena, que se conocieron en el Ateneo en 1963 y que les unió el rechazo que ambos tenían por "El Jarama".

"Nos presento su hermano Chicho con quien yo estaba haciendo una obra de teatro, y me dijo: 'mira este es mi hermano, el escritor', y yo le dije: cómo, ¿el autor de ese peñazo que se llama 'El Jarama?', que no hay quien lo soporte, y a él le entusiasmó, y yo ni sabía que a él no le gustaba".

"Rafael se enamoró de mi, y muy rápidamente yo de él. Nadie sabe para una chica de 18 años lo que fue una persona como Rafael, eso es...no hay palabras; pues así el resto de la vida", ha comentado Chamorro, que se está recuperando de una operación de pulmón.

La viuda del escritor, fallecido ayer a los 91 años, ha comentado a un pequeño grupo de periodistas que murió ayer a las 8.30 horas de la mañana en la Clínica Moncloa, tras haber ingresado la madrugada del domingo al lunes por vómitos estomacales.

"Rafael estaba muy sano para la edad que tenía -ha argumentado-, nunca le encontraba el médico nada. Había tenido achaques y una operación de pulmón hace muchos años, pero se sintió mal después de haber pasado el domingo en casa viendo una película con mi nieta, Laura, a la que absolutamente adoraba".

"No he visto criatura hecha más para un abuelo que ella, porque era adoración por ambas partes. Estábamos viendo una película de caballos que ya lo mataban como por tercera vez y la niña lloraba y yo también, y Rafael nos decía: '¿pero será posible este rollo sentimental que me estáis dando a esta hora?'.

Después cenó y sobre las tres de la madrugada se empezó a sentir mal", ha añadido Chamarro, en el tanatorio antes de que los restos mortales del escritor salieran para el cementerio de la Almudena donde será enterrado.