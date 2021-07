El “vértigo” de Pablo Alborán hace vibrar la capital con su concierto inicial

Silvia García Herráez

El artista Pablo Alborán ha hecho vibrar de vértigo a las 5.000 personas que le han arropado en el Wizink Center esta noche en el concierto de inicio de gira "Vértigo Tour 2021", un evento en el que ha derrochado pasión y sentimiento con cada una de las letras de sus canciones.

Con el cartel de entradas agotadas -como ya ocurriera en otras ocasiones-, el cantante, vestido con camisa oscura y vaqueros largos, ha estado acompañado en esta fresca noche de verano por su banda y su "familia" -es decir, sus seguidores- en esta velada tan especial para el malagueño.

Pasadas las 21:35 horas, el antiguo Palacio de Deportes se ha sumido en la oscuridad y han empezado a sonar voces animando al artista a salir al escenario, que no pisaba desde antes de la pandemia por el Coronavirus, para que presentara su último álbum de estudio Vértigo.

"Buenas noches, familia, ya estamos aquí de nuevo, volvemos al ruedo otra vez", ha dicho el cantante en su primera declaración a su audiencia, tras empezar el show fuerte con "Tabú, la colaboración que tiene con la cantante estadounidense Ava Max, No vaya a ser", de su anterior trabajo Prometo (2017), y "Pasos de cero" del álbum "Terral (2014).

Un emocionado Alborán se ha querido acordar de todas aquellas personas que han y están sufriendo tanto por el Coronavirus como por la violencia. En este sentido, ha pedido justicia por el asesinato homofóbo de Samuel que tuvo lugar el pasado sábado en A Coruña: Vivimos diariamente un incremento de la violencia, racista, machista y hace unos días homofóbica, no se puede tolerar.

El amor llama a la libertad, calma y también al propio amor. A través de este concierto espero devolver eso, gracias por el enorme esfuerzo que habéis hecho por estar aquí conmigo en esta noche tan especial, ha agregado.

Esos dos cortes no han sido los únicos temas más populares de Alborán que han sonado esta noche, ya que el cantautor, además de interpretar al completo "Vértigo", no ha defraudado con otros temas como "Recuérdame", Saturno, o "Quién", del álbum "Tanto" (2012).

Detrás de él una enorme pantalla de 16 metros de ancho ha convertido el show en un auténtico espectáculo visual, ya que las proyecciones a menudo se integraban con el escenario.

Entre los dramas y las alegrías sentimentales, el músico ha cantado a Madrid acompañado de su piano de cola negra la canción que da titulo a su séptimo disco Vértigo, que no habría sido tan espectacular sin el alumbrado de las linternas de los móviles formando un mar de amor.

No sabía si cantar esta canción o no porque la compuse en el confinamiento, porque en el fondo me recuerda un momento horrible para todos, pero por otro el lado bueno de la gente. Un lado generoso. Quiero que con esta canción sintáis que juntos podemos hacer lo que queramos, ha dicho.

Con el piano también ha interpretado Prometo, canción con la que al anfitrión se le han escapado lágrimas de emoción al ver a un Wizink Center volcado con sus canciones, coreando el estribillo de la misma. Te prometo, Madrid, que vamos a volvernos eternos.

Alborán es romántico por naturaleza y por eso los temas lentos y sensibles dominan frente a los sonidos latinos y más urbanos que ha querido meter en su repertorio. Uno de los momentos más sentimentales ha sido un acústico con guitarra en mano que ha encandilado al público con Solamente tú y Refugio.

"La gente que me conoce sabe que, cuando estoy contento, me pongo muy flamenco", ha dicho entre risas.

El cantautor malagueño ha culminado la cita, con la banda de vuelta, con No está en tus planes y Fiesta, y con un último mensaje: Muchas gracias familia, no voy a olvidarlo nunca. Gracias por soltarme nunca, sois geniales. Viva la música y viva el amor.

Por el momento, este pequeño tour que ha arrancado esta noche en Madrid solamente tiene, de momento, seis fechas confirmadas, en las que pasará por las ciudades de Marbella, Benicàssim, Girona, Chiclana y Mérida.