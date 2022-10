"El Valle de Concavenator" une a Gwangi con dinosaurios conquenses de verdad

Irene Dalmases

La primera película que el director madrileño Víctor Matellano vio en el cine fue "Los monstruos del mar", con el enorme dinosaurio mutante Godzilla durmiendo en una gruta. Quedó fascinado. Al poco tiempo, en Televisión Española quedó atrapado por "El valle de Gwangi", un western de 1969 donde aparece un Allosaurus.

Aquel niño creció, pero aquellos grandes personajes seguían clavados en su retina y unos cuantos años más tarde acaba de presentar en el Festival de Cine de Sitges, en la sección Documenta, "El valle de Concavenator", donde une a Gwangi con dinosaurios conquenses de verdad.

En una entrevista con Efe, ha afirmado que su fascinación por estos animales "la comparte mucha gente. Cuando hace un tiempo me preguntaban amigos y conocidos sobre lo que estaba rodando y respondía que un documental sobre dinosaurios, todo el mundo sonreía".

En su octava película, a partir del trabajo universitario de unas investigadoras, que interpretan las jóvenes Dunia Rodríguez, Elena de Lara y Marian Clar, une el mundo de "El valle de Gwangi", que contó con los efectos especiales de Ray Harryhausen y se rodó en España, con el descubrimiento en 2003 en Cuenca del Concavenatur Corcovatus, una especie carnívora única y local, "de la que no se conoce su género".

Todo ello, aderezado con las explicaciones, desde su taller en Inglaterra, del mago de los efectos especiales Colin Arthur, Gran Premio Honorífico del Festival de Sitges 2022 y, creador, entre otros del dragón "Dalkor" de "La historia interminable".

Asimismo, resaltan a lo largo del metraje, las explicaciones del paleontólogo José Luis Sanz, Pepelu, uno de los responsables del descubrimiento del Concavenator, muy aficionado al cine, y comunicador en España de la última "Jurassic World", por su conocimiento de ambos ámbitos.

Pero las sorpresas de la película no se acaban con ellos, puesto que otro de los aspectos destacados es la colaboración especial del gran Jack Taylor, conocido por sus interpretaciones en "Conan, el Bárbaro" o "La novena puerta".

No olvida Víctor Matellano ("Mi adorado Monster" o "Regresa el Cepa"), que "El valle de Gwangi" se rodó en Almería, Madrid y en la Ciudad Encantada de Cuenca, muy cerca de donde décadas más tarde se encontró el Concavenator, como refiere su película.

El de Colmenar Viejo, rememora que vio la película en el comedor de la casa de sus padres y "primero parecía una de vaqueros, hasta que apareció el primer dinosaurio, lo que lo cambió todo, e incluso provocó que lo habláramos en clase".

Una de las conclusiones del documental es que si gustan tanto y durante tantas generaciones los dinosaurios es porque "por un lado, sabes que existieron, que fueron reales, no inventados, pero luego no existe el miedo, especialmente cuando eres un niño, porque se extinguieron, no son una amenaza".

"Si ahora, mientras hablamos, apareciera un Rex saldríamos corriendo, pero como sabemos que ello no va a ocurrir, tenemos el miedo controlado, lo que al final no deja de ser una metáfora de muchos de los miedos que tenemos los adultos", argumenta.

A su juicio, el hombre "necesita soñar, necesita creer que existen fuerzas que nos superan y que a veces nos pueden proteger y en otras asustar y parece como que tenemos una querencia por todas".

Con un tono que combina lo didáctico con lo fantástico, el documental "a la vez que lleva a soñar", también incide en la teoría de la extinción, "no solo de estos ancestros que fueron los dinosaurios, sino también de nuestra especie".

Después del Festival de Sitges, la película se proyectará en el Festival de Cine Fantástico de Canarias, La Calavera, así como en otros certámenes que todavía no puede revelar y, posteriormente, llegará a salas.

Asimismo, la intención del equipo encabezado por Víctor Matellano es que se pueda ver en plataformas y entre en los museos y las escuelas. EFE

