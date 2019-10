¿Una letra del himno de España escrita por Pérez-Reverte? El escritor responde

El himno de España es conocido mundialmente por ser uno de los pocos del mundo que no tiene una letra oficial. Una situación que divide a la sociedad española entre los partidarios de ponerle una letra al himno y los que prefieren que se quede así, como está.

Uno de los seguidores del escritor Arturo Pérez-Reverte, sabiendo la pasión agridulce que el escritor siente por su país, le ha preguntado si estaría dispuesto a escribir una letra para el himno.

Señor @perezreverte, disculpe si ya se lo han preguntado anteriormente, ¿ Si le ofrecieran escribir la letra del himno de España, aceptaría? — El Gus (@gusgonzal72) October 10, 2019

"¿Si le ofrecieran escribir el himno de España, aceptaría?", pregunta el seguidor de Arturo Pérez-Reverte.

El escritor responde como siempre: sin pelos en la lengua, claro y conciso.

No. Un saludo. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) October 11, 2019

Una decepción para muchos de los seguidores del escritor que tendrán que conformarse con escuchar la versión del himno de España creada por Marta Sánchez.

Vídeo

Vuelvo a casa, a mi amada tierra,

la que vio nacer un corazón aquí.

Hoy te canto, para decirte cuanto orgullo hay en mi,

por eso resistí.

Crece mi amor cada vez que me voy,

pero no olvides que sin ti no sé vivir.

Rojo, amarillo, colores que brillan en mi corazón

y no pido perdón.

Grande España, a Dios le doy las gracias por nacer aquí,

honrarte hasta el fin.

Como tu hija llevaré ese honor,

llenar cada rincón con tus rayos de sol.

Y si algún día no puedo volver,

guárdame un sitio para descansar al fin