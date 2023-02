Tom Jones y Wilco actuarán el próximo verano en el Starlite de Marbella

El cantante Tom Jones y la banda de rock estadounidense Wilco actuarán este verano en el festival de música Starlite de Marbella (Málaga) el 10 de julio y el 16 de agosto, respectivamente, ha anunciado este martes la organización del evento.

El intérprete de Sexbomb, conocido como El tigre de Gales y considerado uno de los artistas británicos de mayor éxito del panorama musical, regresará una vez más al escenario de Marbella, donde actuó por última vez en agosto de 2021.

La carrera musical de Tom Jones, que cumplió 82 años el pasado 7 de junio, arrancó a principios de los años 60 y a lo largo de más de seis décadas sobre los escenarios ha cosechado numerosos éxitos con temas tan populares como Its not unusual, Delilah, Shes a lady o Whats new pussycat?.

Otro de los nombres que se suman al cartel de la próxima edición de Starlite, que se celebrará del 23 de junio al 2 de septiembre, es el de la banda de rock de Chicago Wilco.

Capitaneada por Jeff Tweedy, Wilco actuará también en la edición número veintiséis del festival Sonorama Ribera, que se celebrará entre el 9 y el 13 de agosto en Aranda de Duero (Burgos).

Entre los artistas confirmados para el próximo verano figuran el cantante sevillano Álvaro de Luna y la banda asturiana Marlon -que han anunciado que ofrecerán un concierto doble el 8 de agosto- Rod Stewart, India Martínez, Sebastián Yatra, Lionel Richie, Gipsy Kings y Nicolás Reyes.

También han confirmado espectáculos en Marbella este verano Anastacia, Ludovico Einaudi, David Bisbal, Norah Jones, Andrés Calamaro, Carlos Rivera, Farruquito, Israel Fernández & Diego del Morao, Zaz, Sara Baras, Taburete, Antonio José, Vicente Amigo y Lola Índigo.