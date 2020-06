Tom Jones cumple 80 años: de ‘Tigre de Gales’ a Sir Tom Jones

Tom Jones,Thomas John Woodward, nació en Treforest, Glamorganshire, Gales; el 7 de junio de 1940. Uno de los cantantes más populares y destacado de la historia del pop. Este domingo cumple 80 años el que por muchos años fue conocido como el ‘Tigre de Gales’ y a quien la Reina Isabel II nombró Caballero de la Orden Británica, 'Sir', en 2006, por su trayectoria artística y dedicación a la música pop británica.

Es uno de los artistas que más discos ha vendido: más de 100 millones.

Su potente y desgarradora voz hizo que se conociera como el ‘Tigre de Gales’ a la que se unía su ferocidad y sensualidad en el escenario al interpretar sus grandes éxitos.

Jones ha tenido que aplazar la gira, por la COVID- 19, que tenía prevista este 2020 para celebrar sus 80 años, hasta mayo de 2021. “Todos ustedes saben cuánto me gusta actuar, pero la seguridad de todos debe ser lo primero”, así anunciaba el músico británico el aplazamiento de su gira para el próximo año.

Cabe recordar que una de las actuaciones de Tom este año tenía lugar en Madrid en las 'Nochesdel Botánico', el 30 de junio. También el artista se hacía eco de esta reporgramación en sus redes, con el deseo de estar en la capital de España el próximo año como decía en su tuit: "Satisfecho de que mi actuación en Madrid haya sido reprogramada para el próximo año, espero verte allí en junio de 2021".

Pleased my performance in Madrid has been rescheduled for next year, I look forward to seeing you there in June 2021 @nochesbotanicohttps://t.co/wyp604DjsC — Tom Jones (@RealSirTomJones) May 12, 2020

Se casó con 16 años con Melinda Trenchard (en 1957), al quedar embarazada, por lo que Jones abandonó la escuela para trabajar y mantener a su familia. Trabajos en la construcción, de venta puerta a puerta y en la mina… fue como consiguió ganarse la vida.

En 2015, a los 75años, publica su autobiografía: ‘Over the top and back’ ('En la cima y de vuelta').

'IT'S NOT UNUSUAL': EL SALTO A LA FAMA DE TOM JONES

Es uno de sus grandes éxitos y con el que se dio a conocer gracias a Gordon Mills. Jones formaba parte de la bandaTommy Scott & The Senators con la que se recorrían los clubs nocturnos del sur de Gales hasta que Mills descubrió el gran potencial de este joven que se llevó a Londres para grabar su primer disco en 1964.

Pero no fue hasta 1965 cuando consiguió su primer gran éxito con 'It's not unusal', alcanzando el número 1 en las listas del Reino Unido.

BSO ORIGINAL JAMES BOND: THUNDERBALL

Ese mismo año (1965) grabó la banda sonora de 'James Bond: Operación Trueno' con la canción titulada ‘Thunderball’ con la que consiguió un Grammy a mejor artista nuevo.

DE ‘DELILAH’ A ‘SEX BOMB’, UN RECORRIDO POR LOS GRANDE ÉXITOS DE TOM JONES

I'll Never Fall In Love Again ( Live 1967)

Esta canción fue versionada porElvis Presley.

Delilah ( Live 1968)

Otra de las grandes éxitos de Jones, 'Delilah', con los que alcanzó el número uno en la lista canciones de varios países. Si tienes curiosidad por conocer qué dice su letra, narra un crimen. La canción es muy popular en los campos de futbol y rugby de Gales e Inglaterra y debido a la violenta historia que cuenta algunos políticos han pedido su veto.

She's a lady ( Live 1971)

'She's a lady' es una canción escrita por Paul Anka y que se convirtió en un gran éxito tras la grabación de Jones con la que alcanzó su mejor puesto en los Estados Unidos y su último éxito Billboard Top Ten).

Sex Bomb ( Live 1999)

Uno de sus últimos grandes éxitos. A finales de los 90, Tom se reinventó a sí mismo y lanzó este 'Sex Bomb' gracias al cual las nuevas generaciones le conocieron.

TELEVISIÓN Y CINE

Además de sus éxitos como cantante, cabe destacar que Jones fue una estrella televisiva. Tras su paso por el show de Ed Sullivan en Estados Unidos, no es hasta 1969 (y durante tres años) cuando tiene su propio show/serie, 'This Is Tom Jones',que se emitíatanto en la televisión americana como en la británica, con la participación de los grandes cantantes y actores del momento.

A very happy big 70th to the one and only @StevieWonder! Your astonishing talent and phenomenal musical output continues to amaze and inspire, thank you! pic.twitter.com/Qym44Z8zZS — Tom Jones (@RealSirTomJones) May 13, 2020

En la gran pantalla lo hemos visto en la película ‘Mars Attack’ de Tim Burton (1996) en la que interpreta su gran éxito ‘It's not unusual’.

En 2012 regresa a la televisión como jurado de ‘La Voz’ del Reino Unido.

We will be back for @thevoiceuk Live Semi-Final, when the time is right! Meanwhile keep safe, sound and look after each other out there x pic.twitter.com/qJGCh7qie4 — Tom Jones (@RealSirTomJones) March 21, 2020

