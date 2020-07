Thalía desvela la terrible enfermedad que sufre: "Casi pierdo la vida"

Thalía ha vuelto a ser noticia por una enfermedad que casi le cuesta la vida. Junto con Richard Gere, Justin Bieber o Avril Lavigne, la cantante comparte la misma enfermedad. Esta artista internacional padece la enfermedad de Lyme, una dolencia que afecta a la piel, las articulaciones, el sistema nervioso y el corazón. Sobre todo se desarrolla por países como Estados Unidos, Canadá y algunos países europeos. Eso sí, en muy pocas ocasiones llega a ser mortal... pero si no se trata con celeridad puede provocar trastornos neurológicos y óseos.

La cantante mexicana fue diagnosticada con la enfermedad entre los años 2008 y 2012, y volvió a sufrir la enfermedad en 2016. Recientemente, Thalía publicaba un vídeo en TikTok donde ha contado su propia vivencia a sus fans para que se mantengan al tanto de su estado de salud.

Como te adelantábamos, la intérprete se contagió hace doce años y ha recaído. No existe una vacuna específica contra el Lyme y el tipo de garrapatas se encuentran en áreas boscosas. Así lo explicaba Thalía: "Estas garrapatas se encuentran en áreas boscosas. Cuando sales a hacer ejercicio, o vas de picnic, se te pegan a la ropa". Y añadía: "Ni siquiera te das cuenta, son muy chiquititas. Yo nunca la vi, sin embargo me enfermé muchísimo".

La artista llegó a temer por su vida

Thalía llegó a estar muy grave. Tanto es así, que casi fallece: "Casi pierdo la vida, perdí el cabello, la masa muscular...perdí las ganas de salir adelante. Muchos fueron los antibióticos que tuve que tomar durante dos años. Eso, y el cariño de mi familia y de los míos, me sacó adelante", indicaba la artista mexicana.

Ahora, una década después, la enfermedad se ha cronificado. Thalía ha asegurado que algunos de los síntomas característicos de la enfermedad de Lyme ya serán para toda la vida: "Cada hora de mi vida es una lucha contra el Lyme. Independientemente de eso, me intento levantar siempre y entrar con rapidez en mi rutina. Hacer ejercicio, una dieta equilibrada y una actitud mental positiva son lo único que hace que pueda sobrevivir a la enfermedad".

La cantante no conoce la fecha exacta en la que se infectó pero cree que pudo ser a finales de 2007, pocos meses antes de dar a luz a su hija sobrina. "Es terrible, no puedes controlar el dolor, sabes que algo te está pasando pero no sabes qué hacer, no te puedes concentrar. Es una enfrermedad que te ataca el cerebro, a veces pierdes las palabras, el habla, no te puedes ni mover ni levantar de la cama", revelaba Thalía...recordando los días críticos que vivió previo a su diagnóstico.

