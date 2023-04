"En temporada baja", Resines y las dificultades de la vida cotidiana

Silvia García Herráez

El director ibicenco, David Marqués estrena este viernes su séptima película, "En temporada baja", una comedia sobre cuatro hombres que se ven obligados a vivir en un "camping" debido a diferentes malas rachas personales y económicas, con un Antonio Resines que recupera protagonismo.

Tras más de una década de personajes secundarios, Resines protagoniza esta cinta en la que interpreta a Alberto, un representante de futbolistas que acaba de separarse, cuando se cruza con Charly (Edu Soto), policía también recién separado, que acaba en el mismo "camping" acompañado de Laia y Nico, sus dos hijos pequeños.

"Mi personaje tiene una ética un tanto dudosa, lo que le hace acabar en ese 'camping'. Es un tipo patético, un fantasma que va engañando a todo el mundo para que él no se sienta peor consigo mismo, pero en el fondo es un desgraciado. Fíjate, de lo puro tonto que es, es hasta gracioso a veces", detalla a EFE, a la par que añade que entró enseguida en la película porque le parecía un proyecto "muy atractivo y muy bien escrito".

De hecho, el actor cántabro destaca que aunque la cinta vaya en tono de comedia, en realidad es "un trozo de la vida misma", debido al drama que envuelve a los cuatro hombres.

"Muestra perfectamente las dificultades de la vida cotidiana de mucha gente, y a través de la comedia pues se intenta arrojar algo de luz. Son gente que no está cómoda con su vida y a pesar de eso siguen luchando. Es muy realista y me gustó porque son un tipo de personajes que todos conocemos", explica.

Los otros dos residentes del "camping" son Raúl (Coque Malla) y Martín (Fele Martínez), dos tipos totalmente opuestos en su manera de ver la vida, ninguna demasiado buena. A pesar de sus diferencias, entre todos intentarán apoyarse en una supuesta camaradería.

El músico, que fue líder del grupo de rock Los Ronaldos (1987-1998), y que desde entonces trabaja en solitario, no había cultivado su faceta de actor desde 2013 cuando participó en el filme de Juan Cavestany "Gente en sitios". Sin embargo, debido a la estrecha relación de amistad que le une con el director decidió entrar en este proyecto.

"Somos colegas desde hace varios años y llevo detrás de él mucho tiempo -ríe el director-. Cuando realicé la adaptación de Aislados al teatro intenté convencerle, pero al final estaba de gira y era imposible; luego hizo la canción de Campeones, y cuando estrené El club del paro me dijo que ojalá tuviera un papel para él. Así que ahora aquí estamos. Es otro gran regalo que me llevo de esta película", afirma.

El director también apunta que el proyecto fue un encargo de la productora, que le ofreció dirigir el guion del que había adquirido los derechos. Sin embargo, Marqués les puso la condición de reescribirlo a su manera y de ajustarlo al presupuesto que disponían.

"Hice una reescritura y me llevé los personajes a mi mundo, a esas películas anteriores que había hecho. Me gusta hacerlos más cabrones, más miserables, más ruines... Me parece un reto que después el espectador pueda empatizar con ellos", apunta.

Además del cuarteto protagonista, participan "En temporada baja" Ana Milán, Rosana Pastor, Vanesa Moreno y Nacho Fresneda, entre otros.