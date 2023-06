Teatros del Canal celebran su 15 aniversario con una temporada 23/24 diversa

La temporada 23/24 de los Teatros del Canal incluye 30 propuestas teatrales, 31 coreográficas, a las que se suman 10 creaciones del Centro Coreográfico Canal, 22 musicales y otras 10 de diversas disciplinas artísticas, ha detallado este martes la directora artística de los teatros, Blanca Li.

"Mi cometido ha sido un total apoyo a la creación nacional y a los jóvenes talentos, además de apostar por las nuevas formas de hacer arte desde la tecnología, uno de los caminos de las artes escénicas", ha resaltado Li.

La directora artística, cuyo contrato finaliza en el mes de diciembre, ha señalado que está "a disposición del nuevo equipo del Ayuntamiento y lo que decidan hacer" el nuevo equipo de gobierno que designe el alcalde de Madrid, ya que Marta Rivera de la Cruz dejará la Consejería de Cultura.

Li ha reseñado que se ha propuesto llevar a los Teatros de Canal lo más importante de la programación de las salas internacionales, un esfuerzo que también vincula a que los Teatros formen parte de la red de grades instituciones culturales en Europa, un punto de referencia para grandes compañías.

"No he querido dejar fuera a nadie, ninguna sensibilidad, ni condición personal", ha subrayado, por lo que ha construido una programación en la que todo el mundo "pueda encontrar algo que le interese que le haga sentir curiosidad por otros criterios estéticos".

Teatro, danza, flamenco, hip hop, ópera, zarzuela contemporánea, música clásica, música electrónica, magia, circo, performance, citas literarias y recitales poéticos, artes vivas e instalaciones, conforman la programación.

Li ha establecido un equilibro entre las compañías nacionales (54) e internacionales (41) que llegarán de Australia, Israel, Grecia, Sudáfrica o Taiwán.

Sydney Dance Company, Pepping Tom, el Ballet Nacional de España, la Compañía Nacional de Danza, la Fundación Siglo de Oro o artistas como Stephanie Lake, Robert Wilson, Wajdi Mouawad, Eurípides Laskaridis, Norbert Rokowski, Susanne Kennedy o Antonio Najarro serán algunos de los protagonistas.

Las cuatro salas del teatro acogerán 72 estrenos. De ellos, 17 serán estrenos absolutos, 30 estrenos en España y 25 estrenos en la Comunidad de Madrid.

La temporada se inaugura el 31 de agosto con la actriz Vicky Luengo interpretando en solitario "Prima facie", de la australiana Suzie Miller.

Dos clásicos universales: William Shakespeare y Lope de Vega llegan, el primero con Andrés Lima que dirige "La comedia de los errores", la que probablemente sea la primera comedia del auor inglés. Mientras que de Lope de Vega subirán al escenario "La francesa Laura", una obra inédita cuya autoría acaba de descubrirse y "Yo he hecho lo que he podido y Fortuna lo que ha querido".

El dramaturgo, poeta, narrador y profesor de escritura dramática Albert Tola firma un teatro social con "Las noches malas de Amir Shrinyan". Rulo Pardo es autor y director de "Polar", una comedia dramática con trasfondo ecológico.

Partiendo de la "Iliada" de Homero, Alberto Conejero ha escrito "En mitad de tanto fuego", que dirigirá Xavier Alberti.

La figura bíblica de "Barrabás" la protagoniza Raúl Tejón con el texto de Richard France.

A modo de homenaje póstumo, los Teatros acogerán "Sibaris", la única obra teatral del escritor de novela negra Domingo Villar, recientemente fallecido, que dirigirá Carlos Blanco.

Desde Italia, Pippo Delbono presenta "Amore" y también Fabio Condemi que rescata una de las obras teatrales de Pier Paolo Pasolini: "Calderón", que a partir de "La vida es sueño", de Calderón de la Barca, retrata la España franquista de los años 60.

"Calderón" forma parte del proyecto europeo de producción y distribución Próspero, que también ampara "Hedda", una variación contemporánea de "Hedda Gabler", de Henrik Ibsen, concebida y dirigida por la belga Aurore Fattier.

Daniel Abreu presenta "Vav" una pieza en la que la danza vuelve a ser pura expresión del cuerpo y un apartado en el que también llega el estreno absoluto de "Muerta de amor" del coreógrafo y bailarín Manuel Liñán.

Otros nombres destacados de la danza española que se darán cita en Teatros del Canal son La Ribot (DIEstinguished), Sol Picó, con Charlotta Öfverhol y Natsuki en "Titanas", y Lucía Lacarra con Matthew Golding en "Lost Letters".

En el apartado de danza teatro regresa como colofón a "Love me" y "Fuck me", la argentina Marina Otero con "Kill me"; además del flamenco de Olga Pericet que aparece con "Materias Cap II. De la Leona a la Invencible", y de Eduardo Guerrero con "Debajo de los pies".

El colectivo Danzarte parte de los versos del poema "Lo imposible" de Miguel Hernández para homenajear desde la danza el legado poético del escritor con motivo del 80 aniversario de su muerte.

Una veintena de conciertos mantienen la música la próxima temporada. Una nueva producción del Teatro Real en coproducción con Teatros del Canal lleva al escenario la ópera de la italiana Francesca Caccini, "La liberazione di Ruggiero dallisola dAlcina", con dirección musical de Aarón Zapico y de escena a cargo Blanca Li.

La apuesta de teatro lírico se completa con la zarzuela contemporánea "El Orgullo de quererte", de Javier Carmena, y con libreto de Felipe Nieto que esta temporada se estrena en versión escénica.