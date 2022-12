El teatro que sigue luchando contra la fuerza del río

Celia Agüero Pereda

La crecida del río Pas arrasó hace un año el espacio de Ábrego Teatro, en la localidad cántabra de Oruña de Piélagos, pero la voluntad y las ganas de contar historias han hecho que sus responsables, con décadas sobre las tablas, hayan logrado dejar ahora en un recuerdo el paso del agua.

Nosotros somos por naturaleza optimistas y tenemos que decir que estamos, incluso, en mejor situación que lo que estábamos antes, ha asegurado en una entrevista con EFE uno de los fundadores de la compañía, Pati Domenech.

La Teatrería de Ábrego, inaugurada en 2015 en Oruña de Piélagos, ha sufrido varias inundaciones por la crecida del río que discurre junto a este espacio y ha llegado a dejar 30 centímetros de agua en la sala de espectáculos.

Sin embargo, hace un año la violencia y la dureza de las inundaciones llevó a registrar más de metro y medio de altura del agua en este espacio, y la desaparición del material de escena.

Aunque han conseguido reconstruir la escena y recuperar la actividad, Domenech reconoce que siguen "resentidos" por ese impacto que les llevo a parar durante meses su trabajo y que provoco un retraso en la evolución que estaban teniendo como compañía.

Yo creo que sin la solidaridad de la gente y sin las ayudas de las instituciones no hubiéramos tenido ni ánimos de hacer cosas ni de seguir adelante. De alguna manera nos dimos cuenta de que estábamos haciendo algo significativo para mucha gente, ha apuntado Domenech.

El dramaturgo recuerda que hubo varias recolectas y actividades para recaudar fondos para recuperar La Teatrería, que en casi tres meses pudo volver, aunque no de forma completa, a su actividad.

Esa nueva etapa después de uno de sus peores episodios, ha permitido a los fundadores de este espacio darse cuenta de que todos somos frágiles y que un teatro pequeño como el suyo lo es mucho porque depende del público y de una serie de factores que se dan por supuesto.

Desde entonces, ha asegurado Domenech, se han planteado que todo en la vida es un proceso donde a veces los problemas se pueden superar y otras veces no y que dar un paso atrás para buscar otro camino a veces no es tan grave.

Contra el río no se puede luchar. Eso es imprevisible, es un factor que no podemos nosotros controlar. Entonces, tenemos claro que, si volvemos a vivir una situación similar, aquí cesa la actividad porque otro esfuerzo de la misma magnitud no podemos hacerlo, ha destacado uno de los fundadores de esta compañía, que lleva cerca de 25 años en este espacio.

Pati Domenech reconoce que en estos años han estado más o menos confiados y con el riesgo asumido y controlado de tener un espacio cultural junto al río Pas, y por eso La Teatrería de Ábrego ha renacido a pesar de las adversidades de las inundaciones.

Doce meses después de aquellas inundaciones, que afectaron a muchas viviendas y calles de la localidad cántabra así como a otros municipios, y a pesar de que todo estaba en ese momento "perdido", Abrego vuelve a reunir a compañías de varios países en una nueva muestra que busca la interacción entre creadores y continuará con sus espectáculos para todo el que se quiera acercar a este teatro junto al río Pas. EFE

