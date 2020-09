Tatxo Benet expone su colección de "arte censurado" en La Panera de Lleida

El empresario y cofundador de Mediapro Tatxo Benet expone desde este sábado en el Centre d'Art La Panera de Lleida su colección de obras de "arte censurado", que incluye piezas de Ai Weiwei, Robert Mapplethorpe, Picasso, Santiago Sierra, Joan Fontcuberta o Antoni Tàpies.

Según los comisarios de la muestra "Líneas rojas", Cèlia del Diego y Benito Padilla, la exhibición de una selección de las piezas de la colección "Censored" de Tatxo Benet pretende "no solo incidir en la visualización de las atrocidades que, por diferentes motivos, se han ocultado en diferentes puntos del mundo, sino visualizar, a modo de reto, la censura misma en cuanto que atrocidad".

Los comisarios consideran que "más que un fantasma procedente de los antiguos regímenes totalitarios o de la remota Santa Inquisición, la censura se muestra con complejidad en las sociedades contemporáneas, lo que hace necesario afinar en la comprensión de su multiplicación de caras".

En La Panera se puede contemplar la pieza "Presos políticos en la España contemporánea", de Santiago Sierra, obra que protagonizó una sonora polémica en la feria Arco de 2018 hasta el punto de que fue retirada con la aquiescencia de la organización y de la galería que la exponía; y que además fue el inicio de la colección "Censored" de Tatxo Benet.

Según Padilla, "no importa tanto el prestigio de la obra o del artista; pero aún así entre los artistas censurados se encuentran Goya, Picasso, Mapplethorpe, Andrés Serrano, León Ferrari, Marta Minujín o David Wojnarowicz".

En la composición de "Censured" tampoco se ha tenido en cuenta el contexto expositivo, ni la solemnidad del lugar donde se tendría que haber expuesto cada pieza, pues "hay obras provenientes del MoMa, la Tate Modern, el Smithsonian, el Guggenheim, los espacios y las instituciones más reconocidos y solventes del mundo".

Lo que realmente importa, subraya Padilla, es que "los artistas, por una razón u otra, se han visto obligados a retirar sus obras y, por extensión, les han recortado las posibilidades de ser vistas".

La selección expuesta "no obedece a criterios estéticos, expositivos, financieros o a las obsesiones que a menudo acompañan a una colección, sino a una pauta inusitada y extraordinaria: recuperar las obras que han sido juzgadas por alguien o 'algo' y han sido destinadas a la inquietante y tremenda condena del silencio y la invisibilidad".

En la exposición se pueden ver una treintena de obras, entre ellas la escultura de Ines Doujak "No dressed for conquering (No vestida para la conquista)", en la que aparecía una campesina feminista boliviana en una escena sexual con una figura que aludía al rey Juan Carlos, una obra que causó una polémica que se llevó por delante al equipo directivo del MACBA.

También se muestran "Always Franco" (con un muñeco que representa a Franco dentro de una nevera de Coca-Cola), de Eugenio Merino, "Shark", del checo David Cerny, que introdujo a Saddam Hussein en calzoncillos flotando en un tanque de agua con las manos atadas atrás o "McJesus", del finlandés Jani Leinonen, que crucificó al popular personaje de McDonald's.

Igualmente se exhiben "Con flores a María", de Charo Corrales, que exhibe la 'herida' punzante que recibió de un visitante cuando estaba expuesta en Córdoba, y una de las últimas adquisiciones de Benet, "La Revolución", de Fabián Chairez, un cuadro que muestra a Emiliano Zapata desnudo y con tacones y que desató muchas críticas en México. EFE.