"Sweet Tooth", la premonitoria fábula postapocalítica sobre otro virus letal

Sergio Andreu

Al lector de "Sweet Tooth", el cómic del canadiense Jeff Lemire publicado en España pocos días antes del comienzo de la pandemia, le provocará escalofríos enfrentarse a esta premonitoria fábula postapocalíptica sobre los letales efectos del H5-G9, un extraño virus, denominado "El Infortunio", que el planeta no vio venir.

La COVID-19 no ha generado, que se sepa, una raza de mutantes entre humanos y animales, como el protagonista de esta historia, Gus, un sensible niño ciervo perseguido por los violentos supervivientes de una sociedad que agoniza, y que busca encontrar la Reserva, un refugio donde vivir con otros híbridos como él.

Sin embargo, ciertos pasajes de la obra de Lemire (Essex, 1977), de marcado mensaje medioambientalista y publicada por entregas en Estados Unidos entre 2009 y 2013 (DC Vertigo), sorprenden por la "visionaria" narración de lo vivido en el mundo real en estos meses.

"Todo ocurrió muy rápido. Demasiado rápido. Pensábamos que estábamos preparados para esto. El H1N1 y el SARS habían golpeado sólo años antes. Estábamos advertidos, tuvimos tiempo de prepararnos. Pero no importó. Nada de ello importó. Todas las salvaguardas y disposiciones que teníamos en vigor se vieron desbordadas al instante", escribe en su diario uno de los oscuros científicos que intentan hallar una vacuna para el mortífero virus.

"Fue realmente chocante. 'Sweet Tooth' es un gran título de Lemire y creímos que era un buen momento para publicarlo. ¿Quién iba a pensar que iba a coincidir con una pandemia con tantas similitudes?", comenta a EFE David Fernández, editor de ECC, la editorial que sacó a principios de marzo el primero de los dos tomos en los que se divide la obra, con la aportación española del colorista José Villarrubia. El segundo llegará en julio.

Los paralelismos generan inquietud si se continúa la lectura del dietario del investigador: "Y acechando detrás de todo... enroscado y listo entre las sombras, el H5-G9 esperó. Después de su primer ataque mortal aprendió a ser paciente, aprendió antes de saltar. Los primeros supervivientes supusimos que éramos inmunes. Supusimos que estábamos a salvo de los enfermos. Nos equivocamos". La verdad, añade, es que entran ganas de llamar a Fernando Simón.

Algo profético tendrá este "Sweet Tooh" cuando Netflix anunciaba hace tan sólo unos días una adaptación de la mano de la productora de Robert Downey Jr, que dirigirá Jim Mickle ("Hap and Leonard") y que tendrá a Christian Convery ("Beautiful boy") y Nonso Anozie ("Juego de Tronos" y "Conan el Bárbaro") en el reparto de la serie, un cruce entre "Bambi" y "La carretera" de Cormac McCarthy.

Como en la novela de McCarthy, la relación de confianza casi paterno filial que se crea entre el huérfano Gus y el atormentado y ambiguo Jepperd, un gigante que se ofrece a ayudarle a llegar a la Reserva, es el otro pilar argumental de una historia que además de los dos tomos ya publicados, tendrá una tercera parte, explica el editor de ECC.

"El autor ha esperado hasta tener el argumento adecuado, porque es una obra a la que le tiene especial cariño. Quería una continuación orgánica, que no implicara un borrón y cuenta nueva respecto a la serie principal, que complementara lo hecho", adelanta Fernández, aunque, de momento, sólo ha trascendido el título: "Sweet Tooth. The return", que no es el culmen de la originalidad.

En cuanto a la recepción de la primera entrega en España, y a pesar de las dificultades de distribución por la pandemia, ECC no puede quejarse, ha agotado la tirada (por contrato de confidencialidad no pueden dar cifras) y ahora prevén una reimpresión.

A través de la redes sociales, la editorial ha recibido estas semanas el "feedback" de los lectores, que inevitablemente han visto la conexión íntima de algunos aspectos de la trama de "Sweet Tooh" con las noticias de la televisión.

"No obstante, el núcleo, el corazón de la obra, y lo que la hace verdaderamente especial, no es tanto esa plaga, 'el Infortunio', sino la relación que se establece entre los personajes según va avanzado la historia y de la posibilidad última del perdón y la redención", afirma el editor.

Un último apunte para los amigos de las teorías conspiranoicas: el propio Lemire -ganador de varios premios Eisner, los Oscar del cómic por títulos como "Essex County" o "Black Hammer"-, un tiempo antes de que todo se paralizase por la pandemia, fue colgando de vez en cuando en sus redes sociales dibujos del protagonista de la serie, y cuando la COVID ya era un problema planetario le puso a Gus una mascarilla.

Una simple casualidad, o una buena forma de poner a los lectores los dientes largos de cara a la nueva entrega del niño ciervo al que le gustan las chocolatinas.