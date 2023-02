Surfin' Bichos presentan su primer tema inédito en 30 años

La banda española Surfin' Bichos ha lanzado este jueves la canción "Máquina que no para", su primer tema inédito desde que hace 30 años interrumpieran la grabación musical con su último disco hasta la fecha, "El amigo de las tormentas" (1993).

Definido por su sello como "rock de raigambre noventera, de estribillo contundente y cruda inmediatez", se trata de un corte con letras autorreferenciales en las que explican por qué han dedicido retomar la actividad.

"No quiero que te gusten mis canciones / Quiero gustarte yo / Pero las seguiré haciendo porque soy / Máquina que no para / Máquina que no para de saltar", canta el cuarteto albaceteño liderado por Fernando Alfaro.

Pioneros de la escena "indie" nacional, Surfin' Bichos publicaron su primer álbum oficial en 1989, "La luz en tus entrañas", al que siguieron "Fotógrafo del cielo" (1991), "Hermanos carnales" (1992) y el citado "El amigo de las tormentas" (1993).