'Stranger Things' y películas que conmemoran el 4 de julio

No es coincidencia que 'Stranger Things', la serie estrella de la plataforma de 'streaming' Netflix, llegue el 4 de julio. En España es un día más, pero en Estados Unidos tiene un significado muy especial: se trata del Día de la Independencia de los Estados Unidos, es decir, la firma de la Declaración de Independencia en 1776 en la cual el país proclamó su separación formal del Imperio británico.

Veamos uno de los pósteres promocionales:

Claramente no disimula: celebración, por todo lo alto, del 4 de julio. Emotivo, pero nada original. Hay muchas más películas y series que lo han celebrado, bien estrenándose ese día o bien basándose en esa fecha para contar una historia. Vamos a ver unas cuantas:

Independence Day

Es IMPOSIBLE hablar del 4 de julio, de la independencia de Estados Unidos, sin referirnos a una de las películas de ciencia ficción más importantes de la década de los 90. Lo tiene todo: una historia sencilla pero bien llevada, un reparto de actores genial encabezado por Will Smith y Jeff Goldblum, efectos especiales increíbles para la época y... un patriotismo americano que ni Big Boss en sus mejores tiempos.

Independence Day: Contraataque

La ponemos por justicia, no por méritos. ¿De quién fue la idea de aceptar que Will Smith no estuviera? ¿Y de hacer que el genial doctor Brakish Okun se convirtiera en una especie de 'friki' divertido? En fin, que la segunda parte de la conmemoración del orgullo americano, a pesar de ser todo más grande y aparatoso, fue... mala. Muy mala, como su taquilla.

El patriota

No se estrenó el 4 de julio pero la trama lo dice todo: se ambienta en plena revolución estadounidense y nos cuenta la historia de Benjamin Martin (fantástico Mel Gibson), un coronel veterano de la Guerra franco-india, viudo y padre de siete hijos. Benjamin hace lo posible para evitar luchar en la Revolución estadounidense, sabiendo lo que ello implicaba. Cuando su primogénito Gabriel se alista y cuando matan a su segundo hijo mayor, Thomas, decide tomar la justicia por su mano al luchar contra los casacas rojas al mando de la milicia colonial.

La Jungla 4.0

¿Que John McClane está mayor? Eso es porque no le han visto repartir tortas como panes. ¿Que no pinta nada en un mundo casi digital? Repetimos: no hay nadie que dé leches como panes en la vida real. La genial cuarta parte, dirigida con fuerza por Len Wiseman, nos mostró a un detective que se apoya en un friki de los grandes (el 'chico Mac' de los antiguos anuncios de Apple) para parar a un terroristas que intentan desencadenar un 'caos total'. Y su genial idea es hacerlo... el 4 de julio. Así que nuestro querido autor del mítico 'yipi kay yei hijo de put*' no se queda quieto y se propone desbaratar sus planes. Coged las palomitas y disfrutad, porque no hay un momento de respiro.

Nacido el 4 de julio

El título es bastante descriptivo, ¿no? De 1989, producida y dirigida por Oliver Stone, y protagonizada por Tom Cruise y Willem Dafoe. Es de esos casos en los que, más que ensalzar, se cuestiona y mucho. Muestra la historia de un joven que se alista como voluntario para ir a la guerra, convencido de que defender a su país es la mejor manera de demostrarle su amor. Pero sus convicciones cambian radicalmente cuando regresa como veterano de guerra, postrado en una silla de ruedas y atendido en un cochambroso hospital.