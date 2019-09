La sorprendente confesión de Aitana sobre un momento muy emotivo que ha vivido

La cantante catalana Aitana Ocaña, nominada esta semana al Grammy Latino a Mejor Nuevo Artista, ha asegurado hoy que rompió a llorar cuando se enteró de la nominación, de la que supo a través de felicitaciones de sus fanes a través de la red socia Instagram.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, donde esta noche ha actuado en el auditorio Rocío Jurado, Aitana ha dicho que “no me lo creí” cuando conoció que había sido nominada, asegurando que “entré en Instagram para saber quien había salido nominada, y no se me cargó la pagina, de modo que no lo vi, pero enseguida comenzaron a felicitarme los fanes a través de Instagram”.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA DIOS MÍO MUCHÍSIMAS GRACIAS ESTO ES UN SUEÑO no me lo puedo creer"

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA DIOS MÍO MUCHÍSIMAS GRACIAS ESTO ES UN SUEÑOno me lo puedo creer https://t.co/NVORGud5Ja — Aitana (@Aitanax) September 24, 2019

Así, como había cambiado de teléfono y no tenía aplicaciones instaladas, “enseguida me instalé Twitter, para ver si era verdad, y cuando lo vi me puse a llorar”.

Inmediatamente llamó a sus padre, “y mi padre no se lo podía creer, pero estaba muy calmado, aunque mi madre si estaba llorando”.

Aitana Ocaña lleva hoy su “Concierto Play Tour Aitana” al auditorio sevillano ante miles de personas que han hecho cola durante todo el día para tener el mejor sitio posible”.