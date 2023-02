Sorogoyen: "Me parece injusto que 'Alcarrás' no se lleve ningún premio"

Rodrigo Sorogoyen, el gran triunfador de la noche de los Goya, ha asegurado al finalizar la gala que ha coronado "As bestas" como mejor película, que le parece "injusto" que "Alcarrás" de Carla Simón se haya ido de vacío en la 37 edición de estos premios de la Academia de Cine, celebrada en Sevilla.

"As bestas", que llegaba con 17 nominaciones, se ha alzado con 9 premios, incluidos el de mejor película, dirección y guion original, mientras que el filme de Simón, con 11 nominaciones y ganadora del Oso de Oro de Berlín, se ha ido sin nada.

Sorogoyen ha lamentado ese vacío pero al mismo tiempo ha abogado por no dar "tanta importancia" a los premios. "Es un año agridulce porque había demasiadas películas buenas que no han tenido visibilidad", ha añadido.

Personalmente, ha dicho sentir que la realidad ha superado todas sus expectativas: "Estamos contentos, abrumados y agradecidos".

Una década después de haber llegado por primera vez a los Goya con la película "Stockholm", un filme independiente con muy poco presupuesto, Isabel Peña, su coguionista habitual desde entonces ha enfatizado "la suerte tremenda" que han tenido de encontrarse en el camino.

Sorogoyen ha dicho que hay que apoyar el cine en versión original y ha agradecido a la distribuidora A Contracorriente que decidiera no doblar la película, que combina francés, castellano y gallego.

El actor francés Denis Menochet, ganador del Goya a mejor actor protagonista por "As bestas", ha confesado que pensaba que iba a ganar Nacho Sánchez por "Mantícora" y ha dicho sentir "un honor inmenso" por el premio.

"Yo lo que hago es ayudar a contar historiar y no me importan los idiomas, si me quedo en España es por los españoles", ha bromeado el actor tras explicar que la película ha sido un éxito también en Francia, donde la gente hacía cola en los cines para verla.