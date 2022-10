"Sisu" y "Pearl", grandes ganadoras del Festival de Cine Fantástico de Sitges

El filme bélico "Sisu", del director finlandés Jalmari Helander, y la precuela de terror "Pearl", del estadounidense Ti West, han sido las grandes ganadoras del Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges, que se clausura este sábado tras diez días de intensos maratones de cine.

"Sisu", que se ha alzado con los premios a Mejor Película, Mejor Interpretación Masculina (Jorma Tommila), Mejor Fotografía y Mejor Música, es una explosiva mezcla entre cine bélico y 'western', que narra las peripecias de un soldado que encuentra un tesoro y se enfrenta a los nazis para conseguir llevarlo hasta la ciudad.

"Hay en esta película un mensaje de resistencia ante una gran potencia que probablemente nos ha llegado subconscientemente y nos ha gustado", ha señalado la portavoz del jurado, Mariana Enríquez.

"Pero en las conversaciones que tuvimos los miembros del jurado sobre esta película nunca se mencionó que pudiera ser una metáfora de la resistencia del pueblo finlandés contra Rusia", ha añadido, en respuesta a las preguntas de los periodistas.

La segunda gran ganadora del festival, "Pearl", es una precuela que permite conocer el origen de la abuela asesina de "X", el sangriento filme anterior de West, que ha sido reconocida con los galardones al director y a la mejor actriz, Mia Goth.

"Puede parecer raro que la mejor película no sea también la que tiene el mejor director -ha comentado Enríquez-, pero hemos querido premiar a Ti West porque sus películas cada vez son mejores y va a ser un director muy reconocido en el futuro".

Otro de los miembros del jurado, Christophe Mercier, ha subrayado "las referencias al cine de los sesenta, a Morricone y a Sergio Leone", que ha apreciado en el filme, y "la simbiosis" entre el director y la actriz de esta cinta, en la que "brilla Mia Goth".

También han conseguido premios importantes la coreana "Project wolf hunting", la coproducción entre República Checa y Eslovaquia "Nightsiren" y la mexicano-peruana "Huesera", que se ha llevado los premios Blood Window a la mejor película latinoamericana y el Citizen Kane al director revelación.

"Nightsiren", que también se ha llevado el Méliès d'Argent a la mejor película europea, ha tenido una mención especial del jurado, dirigida tanto para la directora como para las actrices protagonistas, "por el gran ojo y la mucha elegancia con la que abordan la caza de brujas de nuestros días", según Enríquez.

Curiosamente, el premio al Mejor Guión se ha dividido en dos ex-aequo, pero los dos se los ha llevado Quentin Dupieux por las cintas que ha presentado a concurso, "Fumer fait tousser" y "Incroyable mais vrai".

Una película que ha gustado mucho en el festival, "Irati", se ha hecho con el Premio del Público, y "Something in the dirt", con el Jose Luis Guarner de la crítica.

En el apartado Nuevas Visiones, "Jerk" ha sido reconocida como Mejor Película y la realizadora Martika Ramirez Escobar como Mejor Directora por "Leonor will never die".

De la larga lista de premios, el director del festival ha querido subrayar el premio Anima't, que ha recaído en el filme colombiano de animación "La otra forma", de Diego Guzmán.

La entrega de premios tendrá lugar esta tarde, en una gala que cerrará una 55 edición el Festival de Cine Fantástico que "ha batido todos los récords", ha afirmado la directora gerente del certamen, Mònica Garcia Massagué.

A pocas hora de la clausura, la directora ya cuenta con datos fiables que le permiten afirmar que el festival ha superado en un 10,5% el número de entradas vendidas del mejor año de su historia y la recaudación ha batido el último récord, con un aumento del 6,3%.