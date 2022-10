Sílvia Pérez Cruz: "El Premio Nacional es un abrazo muy grande"

"Un abrazo muy grande", así es como Sílvia Pérez Cruz ha calificado el Premio Nacional de Músicas Actuales 2022 que ha recibido hoy, mientras grababa un tema de su próximo disco, por su "calidad creativa e interpretativa de su carrera" y por su "inquebrantable compromiso con la belleza".

Así lo ha explicado a EFE esta tarde la cantante catalana (Palafrugell, Girona, 1983) tras haber recibido la noticia de este galardón que está "entendiendo lentamente", porque cuando el ministro de Cultura, Miquel Iceta, la ha llamado, ella estaba en el estudio de grabación escuchando por primera vez las primeras voces grabadas de la canción "Todos los finales del mundo", que estará incluida en su próximo álbum.

"Este premio me hace feliz, cada cosa que consigo como artista es un premio, pero cuando recibes un premio externo es como un abrazo muy grande, qué bien que alguien lo valore y me lo haga saber, porque somos muchos músicos y que se fijen en mí me hace sentir muy agradecida", ha dicho la cantante.

Aunque aún está "entendiendo lentamente" los motivos por los que ha recibido el Premio Nacional, Pérez Cruz ha confesado que aún no ha podido comunicárselo a su familia pero ya siente que este premio le "hace bien".

Tras la llamada de Iceta la artista, ha contado, ha seguido grabando con su equipo "Todos los finales del mundo", un tema inspirado en el músico catalán Jordi Savall, autor de la banda sonora de la película "Todas las mañanas del mundo".

"Es una canción que habla de los finales, pero que en realidad habla de que cuando parece que ya se acaba, empieza algo, y ha sido muy bello porque me ha dado esta sensación de que termina una etapa. Y llega el premio, que es como una bendición para seguir adelante", ha dicho.

Sobre la valoración del jurado, Pérez Cruz ha contado, en concreto sobre el hecho de que se lo hayan otorgado por su "inquebrantable compromiso con la belleza", que se siente "agradecida".

"La belleza es ese pequeño amparo que nos da la poesía y ahí estamos a salvo, y es muy importante intentar crear material que tenga esos valores y que cada uno los transforme, y por lo menos que esa materia prima que tu ofreces sea cultivada con amor", ha añadido.

La catalana ha afirmado también que la dotación de 30.000 euros es "necesaria" y "se agradece" porque el trabajo de ella y de todos los que trabajan con ella "tiene que valorar no solo con el agradecimiento".

Sílvia Pérez Cruz es licenciada en canto jazz por la Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC). A los cuatro años inició su formación musical con solfeo, clases de saxo y piano clásicos, cajón, armonía, canto (jazz y flamenco), improvisación, arreglos, composición, que combinó con clásico, jazz y músicas populares ibéricas y latinoamericanas.

Fue cofundadora y cantante del grupo Las Migas (2004-2010) y formó dúo ocasional con el guitarrista Toti Soler, aunque su debut como compositora y solista llegaría con "11 de novembre", por el que recibió un disco de oro.

Un éxito que repitió, la artista catalana, en 2014 con "Granada", publicado a dúo con Raül Fernández "Refree", con quien también coprodujo el anterior.

Artista con un "estilo muy personal, de gran versatilidad", su carrera se ha forjado con colaboraciones con otras disciplinas, como el teatro, la danza y el cine.

Ha colaborado con Gino Paoli, Stefano Bollani, Lluís Homar, Rocío Molina, Jorge Drexler, Hamilton de Holanda, Toquinho, Natalia Lafourcade, Lila Downs, Liniker, Javier Colina, Joan Manuel Serrat y Lluís Llach, entre otros, y ha cantado junto a prestigiosas formaciones como la Orquesta Nacional de España, dirigida por Josep Pons. EFE

pmv/jdm