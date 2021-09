Siete largos y 15 cortos competirán en el 'Almería Western Film Festival'

Siete largometrajes y quince cortometrajes competirán en la Sección Oficial del 'Almería Western Film Festival' (AWFF), que celebrará su undécima edición del 8 al 11 de octubre en Tabernas (Almería) y en los poblados del oeste Oasys MiniHollywood y Fort Bravo Texas Hollywood.

Según ha informado la organización del AWFF en una nota, el director del festival, Guillermo de Oliveira, ha explicado hoy durante la presentación de los contenidos de este año que se ha preparado la nueva "edición desde la incertidumbre de no saber qué panorama nos íbamos a encontrar en el mes de octubre".

"Sin embargo, todo este periodo de duda nos ha llevado a reflexionar sobre el tipo de festival que somos y lo que podemos ofrecer al público. Y lo que parecía una solución para desarrollar un festival en pandemia nos gustaría convertirlo en tendencia de futuro", ha explicado De Oliveira.

En esta línea ha indicado que se trata de las proyecciones y las actividades al aire libre para "reconquistar ese escenario cinematográfico natural que tenemos como el Desierto de Tabernas y también los poblados del oeste".

La Sección Oficial reúne siete largometrajes de cinco países del mundo. 'Calamity' (Francia), un "wéstern feminista y de animación" que hace una defensa de la igualdad y un alegato al papel de las mujeres; 'First Cow' (EEUU), crea una metáfora precisa sobre el inicio del capitalismo en América y 'Karnawal' (Argentina), una historia emocional y sentimental para defender las artes legendarias de los pueblos, tradiciones y bailes.

Además 'Libertad' (España), un relato de bandoleros que refleja el viaje de sus protagonistas para conseguir esa ansiada libertad; 'No Man's Land' (México-EEUU), un wéstern de frontera que aborda el drama de la inmigración; 'Old Henry' (EEUU), una trama de rendición y perdón ambientada en una línea temporal alternativa; 'Uno de nosotros' (EEUU), un filme clásico con un toque crepuscular que subvierte los cánones del cine del oeste en la maternidad, el duelo y los lazos de sangre.

Por otro lado, 15 cortos de ocho países competirán por los premios a mejor cortometraje 'western', mejor práctica de escuela y el premio RTVA a la mejor producción andaluza. Además, los cortos españoles competirán en igualdad de condiciones con los largometrajes de la sección oficial por el premio RC Service a la mejor dirección de fotografía.

España es el país con más representación en la muestra con seis cortometrajes, le sigue Estados Unidos e Italia con dos y República Checa, Brasil, Polonia, Bolivia y México con uno, respectivamente.

La Sección Especial Panorama, fuera de competición, trae al festival dos documentales que se han proyectado hace apenas unas semanas en otros certámenes. 'Django & Django' de Luca Rea sobre el director italiano Sergio Corbucci narrado por Quentin Tarantino.

'Kuartk Valley' narra la proeza de cómo a finales de 2005 dos habitantes de Kuartango, un remoto valle de Álava al oeste de País Vasco, se encuentran y dan su palabra para hacer realidad su sueño: rodar una película de vaqueros.

En esta edición se reconocerá la figura del compositor italiano Ennio Morricone (Roma, 1928-2020) con el premio 'Leone in Memoriam' que recogerá su amigo y discípulo Alessandro de Rosa. El premio 'Desierto de Tabernas' será para el escritor londinense Sir Christopher Frayling en el 40 aniversario de su obra 'Cowboys and Europeans from Karl May to Sergio Leone', un libro pionero en la divulgación del Desierto de Tabernas como icono cinematográfico. EFE

