La 63 Seminci documentará el medio siglo del mayo del 68

La 63ª Semana Internacional de Cine de Valladolid, que comienza el 20 de octubre, conmemorará los 50 años del Mayo del 68, las revueltas que sacudieron Francia y cuyos protagonistas buscaban cambiar el mundo, con dos documentales franceses que ilustran el movimiento,

Se trata, según ha explicado hoy el festival a través de un comunicado, de "Mai 68, la belle ouvrage", de Jean-Luc Magneron, realizado en 1969, y "La traversée (On the Road in France)", dirigido por Romain Goupil en 2018; el primero rodado al calor de los acontecimiento y el segundo con el análisis de lo ocurrido desde la perspectiva de cinco dédadas.

"Mai 68, la belle ouvrage", fue rodado durante las revueltas de París y originalmente su título fue "Répression", como testigo de las actuaciones policiales filmadas en primera línea durante los disturbios".

El documental, que comienza con el conocido discurso del presidente Charles de Gaulle sobre la reacción de las fuerzas públicas y muestra valiosos testimonios, tanto de los políticos, como de los intelectuales, se presentó en la primera edición de la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes en 1969.

Por su parte, en "La traversée (On the Road in France", el director Romain Goupil es acompañado por uno de los líderes de Mayo del 68, Dany Cohn-Bendit, conocido como Dany el rojo, exdiputado de los Verdes en el Parlamento Europeo.

A modo de road movie, estos dos viejos hijos del 68 deciden recorrer Francia para descubrir cómo ha cambiado el país desde entonces. Observar, escuchar y debatir les llevará a descubrir la situación del país.

Además, la Seminci ha programado en esta edición la retrospectiva "La década prodigiosa. Cine americano, años 90", que mostrará una selección de veinte títulos dirigidos por algunos de los directores más significativos del cine independiente.

Se trata fundamentalmente de óperas primas con las que estos cineastas despuntaron entonces, fundamentalmente a través del festival de Sundance, dando origen a carreras cinematográficas muy dispares, según las mismas fuentes.