Santiago Segura informa sobre la salud de su amigo Antonio Resines: "Su estado es delicado"

El director de cine y actor Santiago Segura no se ha librado de la ola de contagios de coronavirus que sufre España en las últimas semanas y, como muchos otros compatriotas, ha tenido que pasar la Navidad confinado después de dar positivo en el maldito virus.

Así lo mostraba él mismo a sus seguidores el pasado 25 de diciembre, compartiendo en su cuenta de Twitter una imagen del autotest de antígenos positivo con las ya conocidas dos rayitas rojas.

Por fortuna, el coronavirus no ha golpeado a Santiago Segura con tanta dureza como lo ha hecho con uno de sus mejores amigos, el también actor Antonio Resines, que se encuentra ingresado en la UCI del Gregorio Marañón desde la semana pasada por el covid.

Desde su cuenta de Instagram, Segura ha querido mandar un mensaje de cariño y ánimo a Resines, explicando también cuál es la situación del actor, que deberá pasar unos días más en la UCI, al menos hasta 2022.





"Mi amigo Antonio Resines está en la UCI. Su estado es delicado y parece que se verá obligado a pasar allí la Nochevieja.

Antonio es una de las personas más majas, simpáticas, asequibles, positivas y generosas que me he encontrado en esta profesión. Creo además que su forma de ser traspasa a sus personajes y esto hace que la gente le quiera y le aprecie aún sin conocerle, porque transmite cercanía y genera buen rollo.

Trabajar con él es un placer. Es un gran compañero con el que es difícil aburrirse.

Quisiera con todas mis fuerzas que superase este trance, y creo firmemente que lo va a lograr.

No se si pediros que recéis por el (el rezo es una herramienta poderosa pero solo para los creyentes), lo que sí que os quiero pedir, a todos los que os caiga bien Antonio, es que penséis un ratito en el de manera positiva, que deseéis con fuerza que se recupere, y que mentalmente le mandéis mucha energía y ánimos… de alguna forma siento que le va a llegar una oleada de deseos y energía que se van a convertir en fuerza sanadora!

(…y lo mejor es pensar que si Antonio leyese esto se reiría de mi y pensaría que estoy un poco gilipollas)", son las palabras que Santiago Segura ha dedicado a su amigo Antonio Resines.

La mujer de Resines da la última hora sobre el estado de salud del actor

Ana Pérez-Lorente, mujer de Antonio Resines, se ha pronunciado sobre el estado de salud del actor tras unos días ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

"Hay que tener paciencia y que continúe estable es la buena noticia. No queremos dar más detalles, muchísimas gracias", ha manifestado la esposa del actor Antonio Resines durante su intervención en el programa de Cuatro 'Ya es Mediodía'.