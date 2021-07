Santiago Segura cumple años: el papel oculto de su mujer en 'Torrente' y el insulto que le dedicó Almodóvar

“Perturbado”. No, no es un insulto hacia el cumpleañero célebre de este sábado 17 de julio. No. "Perturbado", así, entre comillas es el título del corto con el que Santiago Segura Silva consiguió el Goya al Mejor Cortometraje de Ficción en 1994. Pero no era su primer corto, en 1989 rodó "Relatos de la medianoche", "Evilio" en 1992, al año siguiente, en 1993, el premiado "Perturbado" y "Evilio vuelve -El purificador-" en 1994. La mayoría de ellos son relatos de terror -con un toque de comedia, dice la crítica cinematográfica-, muy lejos de las últimas películas y grandes éxitos del cineasta, actor, presentador y humorista como "Padre no hay más que uno" o la recien estrenada, "A Todo Tren: Destino Asturias".

Hasta los actuales éxitos ( "A todo tren..." va camino de romper la recaudación de taquilla de este año), Santiago Segura ha tenido una vida profesional -como la de la mayoría de los españoles y del resto de ciudadanos del mundo-, con altibajos, con esa montaña rusa de éxitos y algún que otro resultado adverso, vamos a decirlo sin ambages, fracasos.

El día que Almodóvar le llamó "gordo"

En más de una entrevista y en sus redes sociales, Santiago habla de su aspecto físico "que es mucho mejor ahora -con 56 años- que cuando tenía 20" que estaba sobrado de peso. No como en la actualidad que la báscula le marca 63 kilos.

"No ha sido fácil" admitía el cineasta después de perder 80 kilos y hacer más de una renuncia como cuando llega Semana Santa y te ponen delante una bandeja con torrijas.

¿Por qué decidió Santiago Segura ponerse a plan o, mejor, por qué practica el ayuno durante 36 horas (algo que no recomienda hacer a los demás)? El resorte lo sintió al ser consciente de que padecía sobrepeso y de la cantidad de enfermedades que le podía acarrear ese exceso de kilos, "la gente no sabe hasta qué punto la obesidad es una enfermedad. Es inquietante dar esa información y la gente no lo sabe" [alertaba en declaraciones a Europa Press].

Conseguir el peso ideal no ha sido fácil, "es un mundo muy duro de sufrimiento" confesaba en la misma entrevista, y además, es una lucha sin cuartel contra la báscula para mantenerlo. Pero con su aspecto actual no se mete nadie. No le pasa como cuando estaba sobrado de kilos y su físico no era el mejor de los deseados. Esto es lo que le ocurrió en 1991 cuando fue contratado como figurante para la película de Pedro Almodóvar, "Tacones Lejanos".

En su afán por salir en algún plano de la película, Santiago se puso de los primeros, pero " cuando me vio (Almodóvar) le dijo algo al ayudante de dirección, que gritó como: 'por favor, el gordo al final'. Pensé: 'mi carrera en el cine no acaba de despegar, pero mira... Fui relegado al final por antiestético" [así se lo contó en el 'Chester' a Risto Mejide].

En esa entrevista (febrero de 2018), Santiago Segura daba su opinión sobre lo que estaba pasando en España y repasaba acontecimientos de su vida, sobre todo profesional, con un capítulo especial para el personaje que le encumbró a la fama, Torrente. Personaje del que asegura se ha distanciado con los años y del que dice "pensaba que era una cosa extinta, pero España sigue siendo Torrente y eso me abochorna".

Torrente, el antihéroe: machista, cutre, racista y miserable

Desde 'Torrente, el brazo tonto de la ley' hasta 'Torrente 5: Operación Eurovegas' hay cinco entregas, cinco películas que componen una saga -la más taquillera del cine español-, y en la que el protagonista es José Luis Torrente, un policía venido a menos que es capaz de todo lo peor.

Es el antihéroe: machista, cutre, corrupto, racista, se burla de los discapacitados,... Y es el antigalán: gordo, calvo, feo y malhablado.





Pese a ser todo lo que los españoles rechazamos, sin embargo, el éxito del personaje es incontestable y hubo un tiempo en el que (al igual que ocurría en Estados Unidos con el ahora defenestrado Woody Allen), muchos actores y famosos querían formar parte del elenco de alguna peli de la saga o, al menos, hacer un cameo. Desde Belén Esteban a Alec Baldwin pasando por Jesulín de Ubrique o el Niño Torres, han formado parte de los títulos de crédito de alguna de las cinco entregas de Torrente.





Y aunque ahora le abochorne el personaje de Torrente, este patético policía le ha proporcionado a Santiago Segura suculentas cifras de dinero para seguir adelante con sus proyectos tanto en el cine como en la televisión. Con la primera entrega, 'Torrente, el brazo tonto de la ley' se recaudaron 10.9 millones de euros (1.800 millones de pesetas) al pasar por taquilla tres millones de espectadores. Con la segunda entrega, la recaudación subió a 20 millones de euros y así, suma y sigue. Pero no solo con Torrente, con "Padre no hay más que uno 2", en plena pandemia, llegaba a los 9,8 millones de euros de recaudación convirtiendose en el mejor estreno del año en España por encima de 'Tenet'de Christopher Nolan.

Tales ingresos han permitido al actor, cineasta y productor constituir y dirigir desde distintos cargos varias sociedades, algunos aseguran que maneja todo un imperio. "El dinero no es lo más importante, pero está ahí en el segundo puesto como dice la canción, tres cosas hay en el vida: salud, dinero y amor. La gente es muy avariciosa, yo con salud y dinero...", respondía al promocionar su última película en "Herrera en COPE".

Qué lejos quedan aquellos tiempos en los que mandaba cartas y participaba en todos los programas de televisión en los que le cogían para recaudar dinero y poder cumplir su sueño: rodar su primer cortometraje. Desde muy pequeño llevaba ensañando con aquella cámara de super-8 con la que se pasaba el día rodando cuando a penas había cumplido 12 años. Fue concursante en 'El huevo de Colón', en 'Vivan los novios', pero tiene una espinita clavada porque nunca le aceptaron en el 'Un, dos, tres... responda otra vez' y no fue por no intentarlo en numerosas ocasiones y con parejas distintas.

"Demandaré al que me vincule con José Luis Moreno"

Es la advertencia que Santiago Segura ha lanzado a los medios de comunicación después de aparecer su nombre en algunas informaciones vinculándole con el productor y empresario del espectáculo José Luis Moreno detenido por dirigir un entramado empresarial que se dedicaba a estafar y blanquear dinero.

“Tengo que decir que si fuera verdad sería un marrón importante, al ser mentira solo es una putada. Desde que mandas el burofax al medio tienen tres días y si no se retractan hay que poner la demanda, hasta entonces tengo que aguantar esto en vez de promocionar la peli”, esta era la respuesta a los periodistas de Segura cuando le preguntaron por esa supuesta relación con José Luis Moreno, en libertad bajo fianza, pero sobre el que pesan imputaciones por delitos contra la Hacienda Pública, estafa, blanqueo, asociación ilícita, insolvencia punible y falsificación documental.

Pero no es la única polémica que ha salpicado al cineasta en las últimas semanas. La actriz Celia de Molina le ha acusado de machismo y de prácticas poco éticas.

¿Sabes lo que sí que da miedo?



Que hagas un casting, que te pidan desnudarte, que lo pongan en los extras del dvd de la película en la que no te han cogido y que acabes en páginas porno.



Eso sí es TERROR pic.twitter.com/7dI8xzoVW8 — Celia de Molina (@CeliadeMolina) July 8, 2021

Como ocurre siempre en el tribunal de las redes sociales, muchos tuiteros se han decantado del lado de la actriz -quizás los que más ruido han hecho-, pero Santiago Segura, que ha esquivado el tema de momento, también ha contado con apoyos.

Calma y Sirena, las niñas de sus ojos y actrices en sus comedias familiares

Tanto la mujer de Santiago Segura como sus hijas eran desconocidas por el gran público hasta que comenzaron a aparecer en las películas de su padre.

Ojo, que no fueron seleccionadas por ser las hijas del director. Tanto Calma, de 13 años, como Sirena, de 8, han tenido que pasar por los castings para demostrar a su padre que eran aptas para interpretar los papeles.

"Se me cae la baba cuando las veo" dice Santiago Segura, y no hace falta que lo jure. Lo demuestra cada vez que sube a su perfil de Instagram algún vídeo de ellas.

Padre e hijas están muy unidos, tanto que las pequeñas no se quejan de sus nombres que, al menos, diferentes y peculiares son. El porqué se llaman así lo ha aclarado en algunas entrevistas su padre: “era mi obsesión, que no me recordaran a ninguna compañera de clase, a ninguna actriz, a ninguna exnovia. Ahora, digo Calma y es mi hija".

Y ¿Sirena? Esto es lo que respondía Santiago Segura: “reconozco que a Sirena no me dejaron ponerle otro nombre que se me había ocurrido, que era Salsa. Yo creo que hubiera acertado totalmente, porque Calma es calma y Salsa hubiera sido salsa, porque es un demonio, la clásica niña gamberra”.

"¡Cómo se quiere a los hijos!, antes de tener hijas pensaba y si me cae mal mi hija, y mi mujer se indignaba conmigo, me decía ¡eres idiota!" [contaba Santiago el pasado 7 de julio en "Herrera en COPE"].

Calma y Sirena cada vez son más populares, la que es una total desconocida para el gran público es su madre, María Amaro, que comparte la vida con Santiago desde hace 23 años. La pareja se conoció durante el rodaje de la primera película de Torrente en la que María trabajó como maquilladora, pero siempre ha permanecido en un segundo plano, evitando los flashes de los fotógrafos.

Santiago Segura,Jose Luis Martinez Almeida,Begoña Villacis during proclamation of San Isidro festivities in Madrid May 13, 2021





Santiago Segura cumple este sábado 56 años y no puede decir que la vida no le haya ido bien.