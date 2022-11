Santiago Muñoz-Machado: "España mantiene una deuda con Cervantes"

El director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz-Machado, ha afirmado este lunes que España sigue manteniendo una deuda con Miguel de Cervantes, a quien "ensombreció, y apartó a un segundo plano, su inmortal Quijote", una obra que superó la popularidad de su autor, al que relegó.

Muñoz-Machado ha ofrecido una rueda de prensa junto al escritor José María Merino con motivo de la conferencia que ambos han impartido esta tarde el museo Casa Gaudí-Botines de la capital leonesa titulada "En torno a Cervantes", organizada por la Fundación de la Academia de las Artes, las Letras y las Ciencias de León.

El director de la RAE, autor de la reciente obra "Cervantes, una monumental biografía en la que aborda aspectos poco conocidos del autor del Quijote", ha precisado que el olvido al que fue sometido el genial escritor durante siglos es representativo de la forma de comportarse de los españoles, como se ha puesto de manifiesto a lo largo de la historia.

Ha admitido que sobre Cervantes ya se ha escrito mucho y ha puntualizado que con su obra ha pretendido acercase al escritor y a su obra de una forma "más clara y sistematizada, apoyada en las investigaciones y separando la realidad de la ficción, que es algo que siempre le ha rodeado".

"He tratado de explicar la vida de Cervantes con rigor, sin mezclarla con sus personajes, y sobre su vida me he centrado en lo que he constatado como cierto, mientras que de su obra me interesa la calidad literaria de lo que escribió, que es deslumbrante y extraordinario", ha apostillado.

Para ello, ha prestado especial atención a cuestiones como la sociedad de su tiempo, el análisis de sus ideas religiosas y otras opiniones cervantinas sobre las que se han cimentado creencias pintorescas.

Además, ha advertido de que la vida de Cervantes ha sido sometida a "importantes manipulaciones y desatinos" como que era dueño de una cultura enciclopédica sin haber pisado nunca una universidad.

Como ejemplo del desinterés por su figura, que fue ensombrecida por su inmortal novela, ha puesto como ejemplo que la primera biografía de Cervantes fue encargada por un noble inglés y publicada en Londres en 1738, transcurrido bastante más de un siglo desde su muerte, y en España todavía tardó muchos años más, hasta 1780, a cargo de la RAE.

El premio nacional de Ensayo (2013) y de Historia (2018) ha explicado que, a su juicio, Cervantes fue consciente en vida de la calidad de su obra e incluso de que estaba por encima de la mayoría debido al éxito fulgurante del Quijote, que le llegó cuando rozaba ya los 60 años y nadie esperaba ya una obra del tal magnitud, pero que no le sirvió tampoco para tener reconocimientos especiales.

"España sigue debiéndole mucho a Cervantes porque todavía no sabemos donde reposan los huesos de un escritor que ocupa el trono de la literatura española, que nos ha dado buena parte de nuestro vocabulario y nos ha hecho grande desde el punto de vista de las letras", ha recalcado Muñoz-Machado.

"Si hubiera nacido en Inglaterra o en otro sitio donde tienen más respeto por sus grades personajes habría una estatua suya plantada en cada pueblo de nuestra España y solo hay una en Madrid que es de hace un siglo y medio porque todo ha llegado atrasado en el caso de Cervantes", ha zanjado. EFE

