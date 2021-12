Sacristán rinde tributo a Fernán Gómez con una declaración de amor y respeto

Inmaculada Tapia

José Sacristán ha presentado este jueves "El hijo de la cómica", una obra de la que es autor, director y actor, un homenaje con el que rinde a tributo a un gran amigo suyo, el también actor y director Fernando Fernán Gómez, del que este año se conmemora el centenario de su nacimiento.

"Es una declaración de amor y respeto a alguien a quien tuve el privilegio de conocer en profundidad, un hombre imprescindible en la cultura de este siglo", ha dicho Sacristán (Madrid, 1937), con el que mantuvo largas conversaciones sobre su infancia como hijo de madre soltera y las dificultades que ello entrañaba.

"Para él fue fundamental la relación con su abuela, en un momento social difícil. Su madre era el misterio y la belleza, pero como cómica estaba ausente, trabajando para traer dinero a casa, mientras que su abuela era el calor, la protección, el cuidado", ha dicho a Efe el actor, donde la conciencia política también le llega de su abuela, que se denominaba "liberala".

Sacristán asegura que Fernán Gómez cuenta su niñez y adolescencia a caballo entre Baroja y Galdos "como un episodio nacional", sus desilusiones "el miedo al fracaso", la capacidad para observar el mundo que le rodea, un ambiente sin incentivos, en el que "el estímulo para salir adelante es el suyo propio. De ahí proviene su coraje y su energía", armado a partir de sus lecturas.

"El hijo de la cómica" está basada en la primera parte de "El tiempo amarillo", las memorias de Fernando Fernán Gómez, y se presenta como lectura dramatizada el 14 y 15 de diciembre en el teatro que lleva su nombre, "Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa", con la colaboración de la Filmoteca Nacional, de cuyos fondos son las imágenes que se intercalan durante la obra.

El actor, que continúa representando "Mujer de rojo sobre fondo gris", cuenta que el título tiene también que ver con esa infancia relatada por su amigo, de cuando él se inventaba historias, guerras y personajes en las pensiones en las que vivía y al que le escuchaban sus gritos por las ventanas: "No pasa nada, es el hijo de la cómica".

Para Sacristán la importancia de esta obra reside en mostrar la parte más desconocida del autor de "Las bicicletas son para el verano", "porque esa infancia le marcó durante toda su vida y así lo señala en sus memorias, en su concepción del mundo y de los demás".

"A Fernando la madre naturaleza le dotó de un gran talento y la conciencia de que la superviviencia en un mundo hostil es clave en una familia que se mueve en la precariedad. Estar vivo es un esfuerzo y hay que ganarselo y que ese esfuerzo es necesario para alcanzar tranquilidad en lo económico".

Asegura de él que ha sido "un regalo, una suerte" tener su influencia tan próxima. Con él aprendió "lo que supone el ejercicio de una profesión en un país como este, cómo mantener el equilibrio, sobre todo a tener los pies en la tierra y tener muy claro no caer en lo patético. Era un lujo compartir conversaciones con él sobre la vida".

Sacristán dirigió a Fernán Gómez en dos películas "Soldados de Plomo" y "Cara de acelga". "Me regaló su presencia -dice-, porque dirigirle no le dirigí. Era obediente y puntual como un meritorio".

"El hijo de la cómica" es la primera obra que dirige Sacristán, quien ejerce de maestro de ceremonias siendo el alter ego adulto de Fernán Gómez. En el escenario también están presentes Tina Sainz, Emma Suárez, Nuria Gallardo, Gabino Diego y Óscar Ladoire, junto al pianista Marcos Ortiz, bajo la dirección de la escenografía audiovisual, que a cargo de Juan Estelrich.

A sus 84 años, Sacristán comenta con ironía que hacerse viejo tiene ventajas: estás vivo, sigues haciendo cosas, y "tienes el privilegio" de haber conocido a gente como Fernán Gómez, Miguel Delibes o García Berlanga, del que este año también se conmemora el centenario.

El homenaje que representará en unos días ha supuesto la "inmensa satisfacción" de volver a Fernando Fernán Gómez y zambullirse otra vez en el "gozo inmenso que suponía estar cerca de él, cerca de gente que, aunque no quisieras, tenías que ser mejor, porque no cabía la impostura", destaca.

José Sacristán ha sido distinguido este año con el Premio Nacional de Cinematografía 2021 y será galardonado con el Goya de Honor 2022 de la Academia de Cine durante la próxima gala de los Goya el 12 de febrero y aunque considera "temerario vivir pendiente de los premios", reconoce que despide el año contento.

"Soy uno de los nueve que la puso en marcha y me siento orgulloso. Estoy muy contento y muy agradecido" y añade que "la mayor medida del éxito es la continuidad en el trabajo porque si no hay trabajo no hay premio ni hay nada. Y esto también lo aprendí de Fernando", concluye Sacristán.