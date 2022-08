J. K. Rowling confiesa el motivo por el que no participó en el 20 aniversario de Harry Potter: "Con razón"

El pasado 1 de enero de 2022, los fans de Harry Potter enloquecieron con un regreso organizado por HBO. Siguiendo el ejemplo de 'Friends: The Reunion','Harry Potter: Regreso a Hogwarts' fue todo un éxito desde HBO Max al poder reunir frente a las cámaras al elenco de la saga por primera vez desde 2011. La última vez que se les vio juntos fue desde la última entrega de la franquicia, por lo que fue todo un fenómeno para los fieles seguidores de la saga.

Gracias a ello, Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint volvieron a mostrar sus complicidad tanto detrás como frente a las cámaras junto a Chris Columbus. Además de los mencionados anteriormente, estre reencuentro contó con la presencia de Tom Felton (Draco Malfoy), Robbie Coltrane (Hagrid), Ralph Fiennes (Lord Voldemort), Bonnie Wright (Ginny), Matthew Lewis (Neville Longbottom), Evanna Lynch (Luna Lovegood), Gary Oldman (Sirius Black), Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), James Phelps y Oliver Phelps (Fred y George), Mark Williams (Arthur Weasley), Alfred Enoch (Dean Thomas) e Imelda Staunton (Dolores Umbridge). A su vez, la grabación tuvo lugar en los estudios de Warner Bros, en los que se organizan tours oficiales por los sets de la franquicia.

Sin embargo, los espectadores destacaron la notoria ausencia de J.K. Rowling, escritora y creadora del universo de Howarts. De hecho, la creadora solo fue recordada durante el reencuentro al recordar algunos de los fragmentos de las entrevistas, pero en ningún momento se presentó en el set.









"No quería hacerlo"

Como consecuencia, muchos rumores comenzaron a inundar las redes sociales, dado que los seguidores no dudaron en señalar su destacada ausencia y muchos se mostraron muy indignados con ello, ya que sin ella la saga no hubiera existido. En ese momento, ningún miembro del equipo quiso pronunciarse al respecto y tampoco la propia escritora.

Sin embargo, siete meses después, J.K. Rowling ha querido pronunciarse al respecto y explicar el verdadero motivo de su ausencia en el reencuentro de Harry Potter. "No quería hacerlo", asegura la escritora en Virgin Radio UK. De esta manera, la creadora ha confirmado que fue ella quien rechazó la invitación para forman parte del regreso, pero que sí se quiso contar con ella desde el principio.

"Me pidieron que estuviera en eso y decidí que no", reconocía ella. "Pensé que se trataba más de las películas que de los libros, con razón. Y nadie me dijo que 'no'. Así que decidí no hacerlo", aclaró al respecto.

Esto se suma a todas las polémicas que ha ido protagonizando la escritora estos últimos años. De hecho, en un principio, se señaló que la ausencia de la creadora en el reencuentro era consecuencia de los comentarios que hizo sobre el género y por los que fue muy criticada. Siendo esta la misma razón con la que justificaron que no atendiese a la prensa ni quisiera posar en las fotografías grupales con todo el elenco en la presentación de 'Animales fantásticos', el spin off de Harry Potter que ella misma escribió junto a Steve Kloves. Sin embargo, parece que esto no tiene nada que ver con su decisión de no querer formar parte de 'Harry Potter: Regreso a Howarts'.