El Rototom recupera su rugido con un cartel con 80 artistas

El festival Rototom Sunsplash recupera el rugido de su icónico león con su vuelta a Benicàssim tras dos años sin haberse podido celebrar a causa de la pandemia, con una edición que reunirá a 80 artistas de 20 países.

Del 16 al 22 de agosto vuelve el festival para ser de nuevo una "experiencia global más allá de lo musical", según han indicado fuentes de la organización.

El director del Rototom, Filippo Giunta, ha asegurado que estos dos años de espera han servido para no "traicionar" ni la fórmula ni la filosofía del evento. Y tampoco las expectativas de un público, que hasta la fecha rebasa ya las 50 nacionalidades, "que nos ha dado confianza hasta que llegara el momento", ha agregado.

En lo musical "empieza el despegue", con Burning Spear (Winston Rodney), el cantante jamaicano de roots reggae por excelencia "y que todo el mundo quiere ver una vez en la vida".

El regreso de uno de los artistas más influyentes del reggae tendrá a la ciudad de Benicàssim como única parada en España, donde se podrá ver a una "leyenda vida del género" junto a Bob Marley y Dennis Brown.

El cartel transita por el reggae de raíz más místico, representado por el propio Spear, junto a otros platos fuertes del género como Luciano, Black Uhuru, The Abyssinians, Max Romeo, Clinton Fearon o Sly Dunbar and The Revolutionaries.

Pero se ramifica también hacia el reggae actual de los Marley (Damian Jr. Gong y Julian), Morgan Heritage o Alborosie; pasando por la apertura al afrobeats que dirige Davido y un abanico musical diverso, donde no faltan el ska (The Skatalites), el dub (O.B.F), el dancehall (Sean Paul), el hip hop (Mala Rodríguez) o la cumbia (La Dame Blanche).

Los exponentes de la dinastía Marley, los hijos de Bob Damian "Jr. Gong" Marley y Julian Marley (junto a The Uprising), el único miembro del clan nacido en Inglaterra y que se ha mantenido fiel al compromiso de su padre con el reggae roots rock fundacional, se suman a esta edición del reencuentro.

Giunta ha asegurado que la apuesta por el cartel "ha sido muy fuerte, y el resultado musical es la mejor base para el resto de la experiencia Rototom que podemos ofrecer".

Destacan también en el cartel los tributos a leyendas de reggae recientemente fallecidas. Sly Dunbar and The Revolutionaries ofrecerá un show exclusivo, con fecha única en Europa, dedicado a Robbie Shakespeare, la otra mitad del Sly & Robbie, que murió en diciembre, y a Tabby & Bunny, del trío armónico Mighty Diamonds, fallecidos este año.

A esta diversidad sonora contribuyen también Natiruts, impulsores del reggae moderno y todo un fenómeno de masas en Brasil; así como otra de las artistas más esperadas: la marfileña-maliense Fatoumata Diawara, capaz de combinar con acierto la instrumentación tradicional de Mali con el espíritu y el aplomo de leyendas clásicas del jazz del siglo XX como Nina Simone. EFE

rta/jc/jdm