Rock in Rio Lisboa, diario de un primer fin de semana entre el rock y el pop

No hace falta ser un amante de la música acérrimo, ni siquiera un festivalero de los que no se pierde una de estas grandes ocasiones de las que está plagado el calendario estival, para saber que Rock in Rio existe. Sin embargo, no está de más echar la vista atrás para dar unas pinceladas antes de entrar en detalles de lo que ha experimentado Lisboa durante este fin de semana. 1985, Roberto Miranda, empresario brasileño, se arremanga para poner en pie lo que ya es mucho más que una fiesta sonora. Lo hizo en un Brasil inmerso en grandes cambios: tras un largo periodo de dictadura militar, el país daba sus primeros pasos hacia la democracia.

Salió bien. O muy bien. Porque este sábado, 15 de junio, arrancaba la edición número 20 -la décima en esta ciudad portuguesa-. Es cierto que ha habido periodos de más o menos estabilidad, pero nunca lo han dejado morir. ¿El resultado? Una suerte de parque de atracciones donde los artistas y las bandas -casi medio centenar durante los cuatro días calendarizados para esta cita- ponen una banda sonora que quedará para siempre en el imaginario del asistente.





Cuatro son los escenarios, estratégicamente colocados, por los que ya han pasado Scorpions, Europe, Living Colour, Ed Sheeran, Lukas Graham o un Iñigo Quintero que está viendo crecer su sueño en el mundllo a pasos agigantados. Ese es el 'corazón', el motor de una maquinaria que funciona al milímetro y en perfecto estado de engrasado. Alrededor, desde esa noria que ofrece una panorámica pintoresca de todo el recinto -en esta ocasión, el Parque Tejo, donde el Puente Vasco de Gama se erige casi como si fuese una proyección en la sesión central de la noche-, una tirolina que cruza el escenario principal -incluso mientras hay 'show' en vivo sobre sus tablas- o unos Cupiodos que invitan a hacer una celebración del amor con Elvis Presley y Amy Winehouse como maestros de ceremonias.

Entretenimientos para hacer tiempo entre bolo y bolo, más allá de llevarse en el carrete del 'smartphone' esa instantánea delante de las letras enormes de Rock in Rio que reciben al asistente nada más cruzar la puerta de acceso. O esa otra al lado de una zapatilla gigante, manchada, que es símbolo del festival desde que, en aquella primera edición en Río de Janeiro, al desmontar, se encontraron una que alguien dejó olvidada en ese barrizal. A veces, las grandes fiestas se pueden ir un poquito de las manos. Incluso, lleva…