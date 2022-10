Rigoberta Bandini y 3.000 seguidores se reúnen en Icónica Sevilla Fest

Rigoberta Bandini se ha reunido esta noche en la Plaza de España de Sevilla con 3.000 de sus seguidores más fieles, en la antepenúltima jornada del Icónica Sevilla Fest, donde ha demostrado por qué se ha convertido en un icono de la música nacional y el feminismo.

Acompañada en el escenario por Berta Gratacós y Stefano Macarrone, la intérprete se ha mostrado como una artista polifacética, ya que es cantante, compositora, actriz y actriz de doblaje, con trabajos para títulos tan conocidos como Frozen, Divergente o Brave.

Nada más saltar al escenario el público ha comenzado a corear su In Spain we call it soledad, y con él ha repasado hasta una veintena de sus temas más o menos conocidos, con Ay, mamá como el más coreado y seguido en la noche otoñal en el monumento diseñado por Aníbal González para la Exposición Universal de Sevilla de 1929.

Con 32 años, Rigoberta Bandini lleva tiempo inmersa en el mundo audiovisual y musical y fue en 2019 cuando decidió que era el momento de lanzar su carrera musical en solitario y en tan solo un año 'In Spain we call it soledad', logró viralizarse en Spotify llegando a los 200.000 oyentes mensuales.

Esta noche, además, ha repasado sus números uno, ha interpretado temas de su último disco y ha demostrado por qué entró en la lista de los 100 españoles más creativos de Forbes dentro de la categoría de arte.

Ahora, el festival sevillano encara su recta final, con Juanito Makandé en concierto este viernes, en la que será su despedida de los escenarios, y Fondo Flamenco preparado para la clausura del próximo sábado. EFE

1010626

fcs/plv