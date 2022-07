Riaza (Segovia) vuelve a ser la capital del country en España con Huercasa

Laura López

Cientos de personas ataviadas con sus sombreros y botas de cowboys han acudido este sábado a la cita más importante del country en España, el Huercasa Country Festival, que ha celebrado en Riaza (Segovia) su séptima edición con algunos de los artistas más importantes del género en el panorama actual, como Nikki Lane o The Wild Feathers.

Antes de los conciertos en el recinto del festival, la villa medieval de este pueblo segoviano, de poco más de 2.000 habitantes, se ha llenado de alpacas de paja, mazorcas de maíz e incluso banderas de Estados Unidos para recrear un pedacito de la capital mundial del country, Nashville (Estados Unidos), y celebrar la vida con sus característicos bailes de juegos de pies.

"Desconectas completamente, no necesitas pareja, haces amigos y se te olvidan los problemas ese rato", ha señalado a Efe Anabel Lucas, que ha viajado desde Madrid para acudir al festival y acababa de bailar en la plaza una de las canciones de Matt Horan & The C.A.F. Band.

Para Juan Felipe Hidalgo, que es la quinta vez que acude, el secreto del country es que, en sus variantes más sencillas, apela a la diversión, "no aborda grandes problemas más que los inmediatos" y es una música "enraizada a la esperanza, la salud y los valores semitradicionales o tradicionales más positivos".

Más allá de la música, él se siente identificado con los valores que abandera el country y que une a personas como él, que vive en el medio rural de Vitoria, con un granjero del interior en el sur de Estados Unidos, donde primero se popularizó este estilo de música en la década de los treinta.

"La lucha por la vida, por el progreso dentro de la agricultura y la ganadería, el aguantar. En Estados Unidos ha pasado lo mismo que aquí, la vuelta a los grandes latifundios, los ranchos ya no existen ni las pequeñas explotaciones. Al fin y al cabo, la cultura española agrícola y ganadera es heredera de lo que hay en Estados Unidos", opina este amante del género.

En una entrevista con Efe, el creador del festival y presidente del grupo empresarial especializado en productos vegetales Huercasa, Félix Moracho, ha explicado que este festival sirve para hacer una "reivindicación" del mundo rural, pero con una dimensión internacional, con el country como bandera.

"Lo que hay que reivindicar del mundo rural es que no podemos vivir todos en las ciudades. Tenemos una tendencia imparable, por ejemplo en nuestro país, a vivir cada vez más en las ciudades y la costa y el interior se despuebla", ha comentado.

"Si queremos que la gente se quede a vivir en el mundo rural, tiene que ser atractivo vivir en el mundo rural. Que haya servicios, que haya posibilidad de desarrollar actividades de todo tipo, conectividad y, por ejemplo, una fiscalidad que sea interesante para que la gente pueda vivir en el campo", ha completado.

La estrella de esta séptima edición del Huercasa Country Festival es Nikki Lane, cantautora de Carolina del Sur (Estados Unidos), quien ha roto con los estereotipos del country al combinar este y el blues con el pop de los años 50 y 60 y mantener una actitud de "garage rock", hito por el que se la considera una "rising star" en este mundo.

El otro reclamo más importante del festival es "The Wild Feathers", cuya carrera cumple este año una década y lo hace con el grupo situado "en el olimpo de mejores bandas del América actual", según la organización del festival.

La banda original de Austin Mike & the Moonpies, con su octavo álbum "One Tos Grow On" y Kendel Marvell, de Illinois, también forma parte de la programación de este festival, único en España y de los pocos que existen especializados en el género en Europa, que ha programado sus conciertos este sábado desde las 14:30 a las 00:15 horas en el campo de fútbol del pueblo.

También ha habido representación nacional en este evento, con la actuación de Rider Of The Canyons, Peralta y Santero y los Muchachos, a quienes el Huercasa presenta como los "llamados a tomar el relevo de la escena del rock and roll de nuestro país".

Más allá del recinto del festival, la organización ha celebrado de forma paralela clases multitudinarias de Country Line Dance en la Plaza Mayor del pueblo y conciertos con entrada libre, en este caso de Matt Horan & The C.A.F. Band este sábado, y The Dirty Browns y un grupo sorpresa este domingo, cuando acabará esta edición.

Al comienzo del festival quedaban apenas 500 de las 4.000 entradas que se pusieron a la venta para el evento, que cuenta con un aforo bastante limitado en comparación al espacio donde se celebra, porque busca la comodidad de un público familiar y huir de las grandes aglomeraciones y colas, según ha precisado la organización. EFE

