La respuesta de Ricky Gervais a los que le consideran de "derechas" después de la gala de los Globos de Oro

El trinfo de '1917' en la categoría de mejor película dramática no fue la única sorpresa de la ceremonia de los Globos de Oro, celebrada el pasado domingo, y mucho menos la más explosiva. El humorista británico Ricky Gervais fue el encargado de conducir la gala y durante sus monólogos cargó con inusitada dureza contra el 'star system' de Hollywood. Algunos no encajaron bien sus bromas y Gervais se ha visto obligado a salir al paso de los que estos días le han criticado en las redes sociales, acusándole de ser de derechas. El humorista ha contestado en su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje: "¿Cómo es posible que meterse con las grandes empresas, los ricos y las personas más privilegiadas del mundo pueda ser considerado de derechas?".

How the fuck can teasing huge corporations, and the richest, most privileged people in the world be considered right wing? �� #GoldenGlobes pic.twitter.com/rfXdGrZ41j — Ricky Gervais (@rickygervais) January 6, 2020

Algunas de las bromas de Gervais se dirigieron a denunciar la supuesta hipocresía de las estrellas de Hollywood: "No sabéis nada del mundo real. La mitad de vosotros habéis pasado menos tiempo en el colegio que Greta (Thunberg)". Otras de las chanzas de Gervais pusieron el blanco sobre Leonardo DiCaprio, por salir con "mujeres tan jóvenes que podrían ser sus hijas"; con el actor de 'El irlandés' Joe Pesci, comparando su aspecto con el del popular personaje de 'The Mandalorian' Baby Joda; o con el legendario director Martin Scorsese, de quien Gervais se acordó para espetarle que, por su estatura, no podría entrar en un parque de atracciones.

Lo mejor de la sociedad de Beverly Hills no tuvo otra opción que aguantar estoicamente la lluvia ácida de Gervais, que presentó por quinta vez la gala de los Globos de Oro.