Renace la polémica sobre el posible plagio de 'El Rey León'

Hace pocos días se estrenó en España ''El Rey León'', una película de acción real que ya se ha convertido en la película más taquillera de la semana. La versión animada se estrenó hace 25 años, pero la historia de Simba, Nala y el resto de animales sigue emocionando a niños y a mayores.

Sin embargo la nueva película de Disney ha revivido el viejo fantasma que acusa de plagio al ''Rey León''. El especialista en efectos visuales, Jim Maxwell, nominado a cinco Premios Emmy por su trabajo en ''vikingos'' y ''Los Borgia'', ha querido destacar el parecido entre la película del gigante audiovisual y la serie de animación japonesa ''Jungle Taitei'', más conocida en España como ''El emperador de la selva''.

"Kimba the White Lion" (1965)....and something else... pic.twitter.com/lEn54iAn5E