El recado de C.Tangana a Podemos y Bildu tras la cancelación de su concierto en Bilbao

El rapero madrileño C. Tangana, cuyo concierto del próximo sábado en Bilbao fue cancelado por sus "letras machistas", ha asegurado este jueves que "censurar y prohibir no es la forma de educar". "No proyecto una imagen de la mujer, proyecto muchas", ha asegurado.

https://t.co/EBJmYGMT1K

Censurar y prohibir no es la forma de educar — El madrileño (@c_tangana) August 22, 2019

A través de su cuenta de Twitter, el artista se ha pronunciado dos semanas después de que el Ayuntamiento de la capital vizcaína vetase su actuación, programada para el sábado 24 de agosto en el marco de la Aste Nagusia.

"En mi música hay muchas mujeres, tanto en mis letras como en mis vídeos. No proyecto una imagen de la mujer proyecto muchas", se ha defendido Tangana, que horas antes había agradecido "a toda la gente" que ha "levantao la voz" por el en los últimos días.

Gracias a toda la gente que ha levantao la voz por mi estos dias �� — El madrileño (@c_tangana) August 22, 2019

La cancelación de su actuación, justificada en el contenido de las letras de algunas de sus composiciones, llegó después de que cerca de 10.000 personas reivindicaran en menos de 24 horas que su concierto fuese excluido de la Semana Grande de Bilbao.

Desde el Consistorio aseguraron que la decisión fue tomada por "la obligación de no visibilizar ese tipo de mensajes que denigran a las mujeres". Tras una gran reflexión, hemos decidido que, en este momento, no deberíamos seguir adelante con la contratación de este artista", explicó entonces la concejala de Cooperación, Convivencia y Fiestas del Ayuntamiento de Bilbao, Itziar Urtasun.

En mi música hay muchas mujeres, tanto en mis letras como en mis vídeos. No proyecto una imagen de la mujer proyecto muchas. https://t.co/uRICPLlxN2 — El madrileño (@c_tangana) August 22, 2019

El tuit contra Vox que se volvió en su contra

El Ayuntamiento de Bilbao ha cancelado el concierto del rapero C.Tangana , que estaba programado para el próximo 24 de agosto en las fiestas de la capital vizcaína, y será sustituido por el cantante puertorriqueño Pedro Capó, ha anunciado el consistorio.

Tras las críticas surgidas en los últimos días por su presencia, debido a sus letras despectivas contra las mujeres, y una reunión con el representante del cantante, la concejala de Fiestas, Itziar Urtasun, ya adelantó este jueves que se podría "caer" del programa, como efectivamente se ha confirmado.

La portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Bilbao , Jone Goirizelaia, aseguró que "comprende y comparte" las críticas realizadas por diferentes mujeres y colectivos feministas por la inclusión en la programación en la Semana Grande (Aste Nagusia) de la actuación del rapero C. Tangana por sus "letras machistas y despectivas contra las mujeres".

La portavoz de EH Bildu Bilbao insitió en la necesidad de "concienciar a la ciudadanía de que mujeres y hombres no viven las fiestas de la misma manera ni con la misma libertad", así como en reivindicar unas fiestas "igualitarias".

Tras conocer la cancelación, las redes sociales le han jugado una mala pasada al artista, al recuperar un tuit publicado el 28 de abril, día de las elecciones generales: "No creo en la democracia representativa pero es más fácil votar hoy que luchar contra un gobierno fascista".

No creo en la democracia representativa pero es más fácil votar hoy que luchar 4 años contra un gobierno fascista — El madrileño (@c_tangana) April 28, 2019

En aquella cita electoral, uno de los puntos que más atención despertó fue cuántos diputados sacaría Vox , el partido de Santiago Abascal que llegaba a los comicios con mucha fuerza tras el resultado en las elecciones andaluzas del pasado mes de diciembre. Los usuarios han recuperado el tuit y le han respondido en relación a esta cancelación en Bilbao.

Y ahora los no fascistas te impiden actuar y te acusan de nada menos que fomentar las violaciones. Disfruta lo votado — Javichu (@minombrenoteimp) August 9, 2019