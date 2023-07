El rapero Denom se disculpa por agredir con el micrófono a un joven en el festival Holika

El rapero madrileño Denom se ha disculpado, a través de su perfil oficial de Instagram, por haber agredido con el micrófono, después de que alguien le lanzara un hielo, a un joven que asistía a su concierto den el festival Holika, celebrado en Calahorra (La Rioja) durante los últimos cuatro días.

El suceso ha ocurrido hacia las 5:15 horas de este domingo, al inicio de su concierto, que ha sido el penúltimo programado en el Holika, al que han asistido, durante todo el festival, unos 80.000 "holikers", quienes han disfrutado de más de 110 horas de música "mainstream" de diferentes géneros.

En un vídeo que circula por TikTok se ve cómo el rapero de Galapagar baja de la tarima y golpea con el micrófono la cabeza de un joven del público, mientras este alegaba que no había lanzado nada.

En mitad de su segunda canción, el artista se detuvo y recriminó: "¿Vosotros sabéis lo que es el respeto a la gente? Venimos desde Madrid y he conducido cinco horas hasta aquí. ¿Me voy a subir a un escenario para que me tiréis hielos? Miradme, aquí estoy, lanzarme todos los hielos que queráis".

Tras unos instantes de pausa, Denom dijo que era una persona muy impulsiva y que trataba de controlar siempre sus nervios, a la vez que pidió perdón por lo ocurrido.

"El respeto entre nosotros es lo mínimo que os pido. Sabéis que yo no soy así", indicó antes de reanudar el concierto, que terminó pasadas las seis de la madrugada, con un grupo de adolescentes subidos al escenario con él en sus últimas dos canciones.

En Instagram, Denom ha dado las gracias a todos los que asistieron a su concierto, pero "la verdad que me voy avergonzado por la respuesta que tuve Al recibir un hielo del público y lanzarme a por quién parecía haberlo lanzado".

"No sé quién es el afectado, pero me gustaría contactar con él para saber cómo está y pedirle perdón personalmente... No tengo forma de volver atrás y remediarlo, no puedo agarrar mis manos, porque ya he cometido ese error", ha subrayado.

También resalta el "respeto" y "amor incondicional" que siente por su público, reconoce que no existe excusa alguna para justificar lo sucedido y ahora solo puede pedir perdón al joven.

"Te pido disculpas de corazón y frente a todo mi público. Porque gracias a vosotros he conseguido alejarme de muchas cosas en mi vida y cambiar otras muchas que me hacían daño a mí y mi entorno", ha asegurado Denom, quien insiste en que "de verdad que lo siento y, sobre todo, siento haber dado esa visión de mí".