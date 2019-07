Ramón García: “Grand Prix no saldrá adelante por el miedo de las televisiones a los animalistas”

Es decir 'Grand Prix' y millones de personas sonríen recordando ese programa tan divertido en el que representantes de los pueblos de España iban a superar muy diversas pruebas. Fue un auténtico éxito en TVE y en las cadenas de FORTA en las que se emitió, y gran parte de la culpa de ese éxito lo tiene el innegable carisma y cercanía de su presentador, Ramón García: el mítico presentador de radio y televisión (sí, radio, porque tuvo una larga etapa en 'Los 40 Principales' y además presentó 'La Tarde' en COPE) alegraba las noches de millones de telespectadores desde que el programa empezaba.

¿Cuándo volverá 'Grand Prix'? Es lo que se preguntan muchas personas, de hecho hasta se hace campaña en redes. Sin embargo la fecha parece no llegar nunca, ¿quién tiene la culpa de esto? El miedo. Sí, el miedo, más concretamente a los animalistas. Nos explicamos: según recoge el portal formulatv.com, Ramontxu ha sido entrevistado por Borja Terán, autor del libro 'Tele', en su propio programa 'En compañía', y en dicha entrevista se ha sincerado.

García ha asegurado que hay, desde hace 3 años, un 'Grand Prix' preparado y listo para su grabación y emisión, pero no se emite “por miedo a los animalistas”: "No se ha hecho porque las televisiones tienen miedo de los grupos animalistas, que se lo van a hacer imposible por el maltrato de la vaquilla, etc... cosa que no es así” ya que “en todo momento se cuidaba a los animales y en ningún momento existía ningún tipo de maltrato a las vaquillas protagonistas del concurso, se las cuidaban perfectamente, venían en sus camiones, tenían su corral apropiado y nadie las tocaba".

Y es aquí donde llega la 'miga' del asunto porque García ha revelado que, en su momento, invitó a esos mismos grupos de animalistas a verificar sus acusaciones de supuesto maltrato animal yendo al programa y juzgando con sus propios ojos si era verdad aquello que decían. El resultado, el esperado ya que es mejor no verificar y acusar que verificar y llevarse un 'zasca': “Siempre rechazaron esas invitaciones, nunca vino nadie a visitarnos (...) ni tampoco preguntaron si las personas que se llevaban los golpes de las vacas tenían alguien que les cuidara". Como es habitual, 'que la realidad no te estropee un buen titular', por lo que los animalistas a día de hoy, sin haber verificado en ningún momento sus acusaciones, siguen asegurando maltrato hacia los animales aunque no puedan (o no quieran) demostrarlo.