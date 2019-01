¿Quién falta en la lista de nominados a los Oscars?

Es día de nominaciones de los Oscars y se está hablando de cuantías. Es lógico. Siempre se hace. ¿Cuál es la película que más nominaciones acumula de cara a la gala del próximo 24 de febrero en Los Angeles? Vamos con "Roma". Vamos con la primera nominación a categoría principal de Willem Dafoe y vamos con la celebrada selección de “Madre” para el área de Mejor cortometraje de ficción. Incluso uno de los datos más destacados que nos ha dejado en redes sociales esta tarde sobre las nominaciones es el paso de gigante que da Netflix en que reconozcan sus producciones en en la Academia de cine de Hollywood.

Y es que ha habido grandes olvidados este martes en la lista de nominados. Olvidados que se esperaban, otros con los que se contaba, y algunos que, aunque nadie apostaba por ellos, bien se merecían un hueco en los seleccionados para la recta final de las estatuillas el próximo 24 de marzo.

TONI COLLETTE

Dejando al margen el hecho de que el cine de terror es y siempre será el patito feo cuando llega la temporada de premios, si bien “Hereditary” ha recibido el mismo feo que recibió en 2015 “La Bruja”, es todo un escándalo que no veamos a Toni Collette como nominada a Mejor Actriz por su papel de madre sufridora en el film de A24. Una película en la que el registro de Collette es tan diverso, tan extremo y tan desgarrador que sorprende que ni siquiera tuviera el reconocimiento de su segunda nominación en los Oscars.

TILDA SWINTON

A pesar de que las interpretaciones de varios personajes dentro de la misma película no suelen ser motivo de galardón, el tour de force que realiza Tilda Swinton en el remake de Supiria perpetrado por Luca Guadagnino es digno de mención y digno de entrar dentro de las cuatro mejores de 2018.

CLAIRE FOY

La protagonista de "The Crown" fue de lo más sorprendente de la película biográfica de Neil Armstrong, "First Man" que ha dirigido Damien Chazelle, por lo que no verla en la lista de las nominadas a Mejor Actriz ha provocado la ira de muchos fans en redes sociales. Precisamente la ausencia de Chazelle en los nominados a Mejor Directo ha sido otra de las grandes sorpresas, teniendo en cuenta en arrollador éxito que supuso “La La Land” hace dos años.

BRADLEY COOPER

Aunque no puede decirse que haya sido un mal día para la nueva versión de “Ha nacido una estrella” (ha recibido 8 nominaciones) la desaparición de Bradley Cooper de la casilla de los Mejores Directores ha sido llamativa. Es una regla basada en la repetición, pero en la mayoría de ocasiones que un actor se estrena tras las cámaras en temporada Oscar suele terminar dentro de esa lista de nominados. Tanto es así, que la propia productora de “Ha nacido una estrella”, Lynett Howell Taylor, ha asegurado que sin Cooper “no habrían otros nominados”.

ETHAN HAWKE

En el año en el que finalmente Paul Schrader ha conseguido su nominación al Oscar sorprende que el protagonista de “El reverendo”, el ya consagrado Ethan Hawke, no haya podido repetir hazaña.

LOS HERMANOS COEN

Uno de los grandes baluartes de Netflix de cara estos premios es la cinta/antología western de los Coen “La balada de Buster Scruggs”, que ha recibido tres nominaciones pero ninguna en concreto para sus directores, que han visto como su nominación de Mejor Guion Original pasaba a Mejor Guion Adaptado en el último segundo.

UN LUGAR TRANQUILO

Continuando para Bingo con las películas de terror olvidadas, la película de John Krasinksi, a pesar de no haber recibido tantas críticas tan positivas como “Hereditary” ha supuesto un fenómeno de público que desenvocará en varias secuelas ya anunciadas. En cualquier caso, aunque puede que no sorprenda demasiado que solo cuente con una nominación por sus efectos de sonido, sí lo ha hecho que Emily Blunt no haya rascado bola en la categoría de Mejor Actriz.

INFINITY WAR

Aunque nadie esperara que llegara a las nominadas ni a Mejor Película ni mucho menos a Mejor Guion Adaptado o a Mejor Director para los hermanos Russo, sí sorprende que una de las elegidas para la categoría reina sea Black Panther, producida también por Marvel Studios. Sobre todo si tenemos en cuenta que la cinta de los Vengadores ha recaudado el doble de dinero en taquilla y ha recibido, al menos internacionalmente, mejores valoraciones de aficionados y crítica.