"Querido capricho", cuestiona el amor romántico y da valor a la palabra

Desmitificar el amor romántico, dar valor a la palabra dada y el amor intergeneracional entre una mujer madura y un joven son los ejes sobre los que Tomás Cabané, director y escritor de "Querido capricho", vertebra una obra centrada en un personaje femenino que interpreta Tomás Pozzi.

El Teatro María Guerrero de Madrid albergará a partir del 20 de noviembre y hasta el 13 de diciembre "Querido capricho", la historia de "Amanda", que interpreta el actor argentino Tomás Pozzi, que ha decidido encerrarse en su casa a esperar la llamada de un chico del que se ha enamorado y que es veinte años más joven que ella.

Una historia, según ha explicado Tomás Cabané, que bebe de "La voz humana" de Jean Cocteau, y la rinde homenaje "a las mujeres de mi vida, como mi madre y mi abuela", en la que cada uno se puede ver reflejado "porque todos nos hemos enamorado y hemos estado esperando alguna vez esa llamada con intensidad".

El actor Tomás Pozzi ha intervenido también en la dramaturgia de la obra, de hecho fue él quien le propuso a Cabané que escribiera una función en la que pudiera interpretar un personaje femenino.

"Hay mucho de mi en este espectáculo. A pesar de interpretar a una mujer, hablo más de mi que nunca", ha dicho el actor, que afirma que no le cuesta meterse en la piel de una mujer. "Me siento liberado y a través de ella puedo decir lo que quiero sin ningún miedo. Me reconozco en sus palabras".

Como el personaje, "yo también confío, me enamoro de gente más joven, sigo creyendo en la palabra del otro. El encierro más grande es ese que te provoca alguien que te dice: mañana te llamo".

Aunque ha confesado sentirse "emocionado y aterrado" y con el deseo de mostrarse "lo más genuino posible".

Con el deseo de que el público se conmueva, director y actor, han querido romper con los mitos del amor romántico con una invitación a reflexionar sobre "nuestra forma de relacionarnos con la gente y de idealizar el amor". Desandar el camino de las relaciones amorosas que marcan los personajes de Disney es uno de sus objetivos.

"Nos han metido en la cabeza imágenes de la mujer que cuando se separa va a ir contra su pareja, va a darse a la bebida o va a tomarse un bote de pastillas, aquí no hay nada de eso. Simplemente está en casa, encerrada pensando, por qué sigue creyendo en fantasías", ha desvelado Pozzi.

El titulo, ha señalado el director, tiene que ver con la idea de "liberarse, de buscar el amor desde otro lado menos constrictor".

El hecho de que un hombre se meta en la piel de una mujer es un juego con el que pretenden liberar "prejuicios". "Es a las mujeres a las que todavía se las cuestiona si se enamoran de hombres más jóvenes" o si deciden no tener hijos más tarde, "se te va a pasar el arroz". "A ellas se les transmiten más conceptos preconcebidos y de conducta", ha reflejado el director.

Cabané y Pozzi se conocen muy bien y de esa complicidad ha surgido un proyecto con el que el actor ha asegurado que se ha reencontrado la pasión por el teatro de cuando estudiaba.

"El teatro te devuelve ese energía que te hace creer que todo es posible", ha añadido.

Con este cambio de registro, Pozzi busca no limitarse, a pesar de que digan que es un actor hecho para la comedia.

"No quiero hacer reír más. El límite lo pone uno mismo", ha señalado el actor que considera que a la comedia no se la respeta como debería.