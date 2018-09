¿Qué es el 'Batman Day'?

A día de hoy es realmente complicado que alguien no conozca a Batman. En una era en la que lo multimedia está más que nunca en nuestras vidas, que el cine en casa ha pasado de ser un lujo a algo cotidiano, y que los estudios de cine hacen más adaptaciones de héroes y super héroes de los cómics, conocer a Batman es algo más que una obligación.

Sin embargo haremos una mínima explicación: no, no le pica ningún murciélago ni se puede convertir en uno. Batman es un justiciero enmascarado (recordemos que la máscara no es por él sino para proteger a los que le rodean) cuyos padres murieron asesinados cuando él era un chaval y los vio morir. Entonces, y tras un largo proceso de aprendizaje fuera de su casa en el que aprendió a dominar métodos avanzados de lucha y defensa, volvió a Gotham, su ciudad natal, para poner justicia donde no la había.

La idea tras Batman, como bien se explica en 'Batman Begins', es rechazar siempre la violencia de las armas y hacer sentir a los villanos ese miedo que ellos intentan provocar en los desfavorecidos. Es decir: usar el miedo en su contra. Batman jamás actúa por venganza (jamás mata si puede evitarlo), sino por justicia y siempre dejando a sus “víctimas” a disposición de la policía. Todo ello apoyado por su fiel mayordomo Alfred, quien no solo es sirviente, también guía moral cuando Bruce Wayne tiene dudas o empieza desfilar por caminos más cuestionables.

Y algo muy importante: Batman no tiene ningún superpoder. Es rico, fuerte, ágil, hábil y extremadamente inteligente (se le llama “el mejor detective del mundo”), pero no goza de ninguna habilidad deriviada de experimentos científicos.

No diremos más porque hay tres gloriosas películas de Christopher Nolan (sin desmerecer las de Tim Burton, aunque a día de hoy ya se han quedado antiguas) en las que se cuentra el nacimiento, madurez y... ¿Muerte? De Bruce Wayne.

Batman pertenece a una de las dos empresas más importantes del mundo a nivel editorial de cómics: DC Comics. La otra es Marvel y a ella pertenecen héroes y villanos como Spider-Man, Iron Man, Hulk, Thanos, Loki y un largo etcétera. Batman se codea, por su parte, con SuperMan, SuperGirl, Flash, DoomsDay y otros tantos.

Es imposible resumir aquí todo el material disponible de Batman ya que es muchísimo, pero sí podemos citar los cómics más emblemáticos: Batman: Black and White, Silencio, La Caída del Murciélago, Batman: Una Muerte en la Familia, Batman: Arkham Asylum, Batman: La Broma Asesina, Batman Año Uno y Batman: The Dark Knight Returns.

En el cine tenemos desde la magna trilogía de Christopher Nolan a los éxitos de Tim Burton pasando por la cuestionable “Batman Forever” de Joel Schumacher (sí, la que puso pezones a Batman). También hay películas hechas por animación como Batman: La Broma Asesina pero ninguna ha alcanzado el nivel de fama de la trilogía del director británico.

En videojuegos ha habido varios intentos de dar un título a la altura de Bruce Wayne, pero los que realmente te hacen sentir como el Caballero Oscuro son los realizados por RockSteady y apadrinados por Warner Bros: la trilogía Batman: Arkham que incluyen Batman: Arkham Origins, Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City y Batman: Arkham Knight.

Por fortuna, y tras el inmenso éxito de la trilogía de Nolan, Warner siguió contando con el mismo actor de doblaje de las películas para los videojuegos. Así, Claudio Serrano, profesional de larga e impresionante trayectoria, puede ser escuchado tanto en las películas como en los cuatro juegos, además de en la LEGO Película y en la LEGO Batman Película, amén de muchos animes en los que también dobla a 'Bats'. Esto logra que en España la inmersión en el personaje sea mucho mayor y no haya problemáticos bailes de voces que sí ocurre en otros productos.

Por supuesto hay muchos más productos relacionados con Batman: desde ropa a tazas, pósteres, peluches y un larguísimo etcétera. Se han llegado a realizar vehículos reales y funcionales imitando al Batmóvil y hasta 'gadgets' que simulan los que se usan en los cómics y las películas.

No podemos dejar de mencionar una de las imágenes más famosas de Internet, convertida en 'meme' posteriormente: de la bofetada de Batman a su pupilo Robin, usada miles de veces para todo tipo de frases:

Y, por supuesto, los tan de moda gifs animados:

En general Batman, como se dice en “The Dark Knight Rises”, podría ser cualquiera. Cualquier puede tomar su testigo, “solo” hace falta tener sed de justicia, usar el miedo como arma y ningún plan para la noche ;)