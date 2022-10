El Purple aspira a ser el festival más importante del invierno en España

El Purple Weekend de León, el festival mod por excelencia del panorama nacional, que se celebrará del 8 al 11 de diciembre, ha completado su cartel de esta edición con el objetivo de convertirse en la cita musical más importante del invierno en España.

Octubre, The Speedways y Laser Society completan el cartel de la trigésimo sexta edición del Festival Purple Weekend Estrella Galicia, que finalmente tendrá 16 conciertos entre los que destacan The Charlatans, The Fleshtones, Corduroy, The Warmbabies, The Tambles, The Hurricanes y Small Fakers, entre otros.

Según el coordinador musical, Miguel Llorente "el cartel es completísimo, toca todos los palos y gustos dentro de un estilo claro".

"Así esta el pop preciosista de Warmbabies y Hank Idory y Octubre, hay rollo más garagero de los Hurricanes y Fleshtones y Speedways, hay puro sonido acid jazz con Corduroy, sonido Madchester con The Charlatans, revivals sixties con Small Fakers, Hummo y Brincosis, y actuaciones divertidas como Las Kasettes y Láser Society y Tambles", ha explicado Llorente.

Los abonos del festival continúan a la venta anticipada en Marca Entradas y WeGow por 70 euros para todos los eventos que se produzcan en el Palacio de Exposiciones, ya que los conciertos fuera de este recinto se venden por separado y por cada actuación.

Llorente ha insistido en que el Purple Weekend Estrella Galicia busca convertirse en el festival de invierno musical más importante de España, ya que no sólo completa un cartel de lujo sino que también se confirma como un certamen urbano al racionalizar los horarios para que los visitantes puedan disfrutar de toda la ciudad de León y no sólo del evento en el Palacio de Congresos.

A ello se le suma su esencia como festival temático ya que recupera el espíritu mod, sixtie y powerpop de sus ediciones emblemáticas con grupos, DJ's y actividades variadas alrededor de esta temática, asumiendo su condición de festival multidisciplinar volviendo a darle importancia al programa cultural invirtiendo en las exposiciones y cuidando las presentaciones.

Unas actividades a la que se sumará el tradicional mercadillo y el desfile de moda sixtie, además de la Scooter Run.

El Festival contará con el Palacio de Exposiciones como escenario de los principales conciertos, 'el Palacín' como gran centro cultural y de comunicaciones y la Sala Glam lo que provocará el movimiento del público por las calles del centro de la ciudad de León.

Además, también promocionará a los colectivos locales y dará facilidad al público local con actividades gratuitas e infantiles. Todo gracias a la organización de la Asociación Centro León Gótico y el apoyo de Estrella Galicia, el Ayuntamiento de León y la Junta de Castilla y León.

"León es la ciudad de Los Cardiacos, Los Flechazos, de Covent Garden, del Taxman y el Chelsea Bar, es la ciudad de las parkas, las lambrettas y la cultura pop. Nuestros vecinos viven con complicidad la llegada del público del festival y acuden a cada actividad de nuestra programación. Por eso es tan importante no olvidar que el Purple es un festival que se hace desde la ciudad y para la ciudad", ha explicado el coordinador del programa cultural, Alex Cooper.