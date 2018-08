"Si no llegas al alma de la gente con tu música, mejor dedícate a otra cosa"

Cuándo Daniel comienza a tocar el violín y se le cierran los ojos: “La música aparece cuándo te faltan las palabras”. Lleva casi 20 años en España y reconoce que, cuando llegó aquí, jamás pensó que se ganaría la vida tocando en la calle. Nació en Bucarest (Rumanía) y es allí dónde aprendió a tocar el violín con ocho años: “Mi familia veía poco futuro en el arte y me recomendaron que me dedicara a un oficio. He sido mecánico y taxista, pero mi gran pasión siempre ha sido la música clásica”.

Cuando llevas tanto tiempo tocando en la calle, te salen bastantes oportunidades. Vanesa es una violonchelista profesional que estaba paseando por la calle cuándo escuchó a Daniel tocar, quedó tan prendada de su música que no dudó en acercarse para proponerle tocar juntos y así lo hacen desde hace varios años.

Muchos artistas como Daniel y Vanesa, se dejan ver por los barrios más céntricos y alternativos de la capital para darse a conocer ganándose la vida tocando en directo frente al paso de cientos de personas: “Tocar en Madrid es el mejor examen para cualquier instrumentista”.

Una voz muy especial, virtuosos de las cuerdas y un gran espectáculo: esto es lo que me encuentro en algunos de los rincones del centro de Madrid. Talentos desconocidos, algunos de ellos llaman especialmente mi atención.





Como Damion Frost, que con solo 22 años se ha convertido en el cantante callejero que más enamora a Sol y Gran Vía: “Normalmente suelo salir a cantar una vez entre semana y, ahora en verano, sábados y domingos por la tarde”.

Aunque siempre le ha gustado cantar, Damion no se había planteado hacerlo enserio: “Empecé a cantar con varios amigos en las calles de Tenerife con 17 años”.



Está revolucionando las redes sociales con su voz, todo el mundo se pregunta quién es Damion Frost, el ‘Ed Sheeran de la capital’.



Y es que, hoy en día parece que, si no estás en las redes sociales no existes. Alex Perea, cantante y compositor, es también uno de los valientes que las usa para dar a conocer su música.





Y en uno de los parques más emblemáticos de la ciudad me enamoro de una fusión especial de varios estilos musicales. ‘Gaudea’ (alegría en latín), un nombre que define a la perfección a su cantautora, Iziar Ibarra.





Gaudea tiene tres discos editados, una amplia experiencia en directo y un futuro más que prometedor.



Missundergroove fueron ganadores del Concurso de Música en Directo de Fender Club el año pasado y, ahora que están a punto de sacar su primer disco, regalan su música por recovecos de la ciudad. ¿Lo más especial de ellos? Un repertorio propio pensado para el disfrute, para sacar lo mejor de cada uno.





Y a una tarde de verano con aviso de tormenta suena ‘Yogures de Coco’, un grupo de amigos que se juntó para hacer buena música que lleva ya ocho años en el panorama musical. Dani, su cantante y guitarrista, sigue saliendo de vez en cuando a la calle a tocar.





Guitarra en mano y unas buenas zapatillas es todo lo que se necesita para animarse a salir a la calle a cantar, sin horarios y con la esperanza de que alguien se pueda fijar en ti. Otros en cambio lo hacen por pura diversión, pero lo que si les une es la adoración por la música.

¿El secreto del éxito? Talento, singularidad, una buena voz y mucha suerte para no pasar desapercibido. Y, cómo no, también persistir: porque la música es el único mundo en dónde la realidad no afecta a nuestros sueños.